Flowmonk

Flowmonk

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Вебсайт: flowmonk.com

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Flowmonk» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Flowmonk — це набір інструментів Webflow без коду, які допомагають створювати кращі сайти Webflow. Завдяки розумінню Webflow на першому місці ми створюємо інструменти для дизайнерів і розробників Webflow для створення розумніших і справді динамічних сайтів Webflow. Спробуйте синхронізацію в реальному часі між Webflow і Airtable за допомогою Flowmonk. Безперешкодно оновлюйте свою базу Airtable під час публікації на Webflow і спостерігайте за миттєвими оновленнями на сайті Webflow, коли ви додаєте нові записи в Airtable. За допомогою нашої функції автоматичної конфігурації Airtable ви можете швидко налаштувати та почати використовувати Flowmonk протягом декількох хвилин. Наш автоматичний конфігуратор Airtable спрощує процес налаштування, автоматично генеруючи базу Airtable відповідно до вашої структури Webflow CMS. У вас вже є база Airtable? Без проблем! Інтелектуальне зіставлення полегшує процес налаштування, автоматично зіставляючи та зіставляючи поля з ідентичними назвами.

Вебсайт: flowmonk.com

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