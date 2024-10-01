Альтернативи - Flowlu
Notion
notion.so
Notion — це програма, яка надає такі компоненти, як бази даних, дошки канбану, вікі-сторінки, календарі та нагадування. Користувачі можуть підключати ці компоненти для створення власних систем для управління знаннями, ведення нотаток, управління даними, керування проектами тощо. Ці компоненти та сис...
Adobe Acrobat
acrobat.adobe.com
Ми в Adobe віримо, що документи — це більше, ніж просто набір інформації та доказів. Вони є основою для об’єднання людей та ідей, просування бізнесу вперед. Adobe Acrobat підтримує зв’язок із командою, водночас розвиваючи бізнес – де б ви не працювали. Acrobat — це комплексне рішення для PDF та еле...
Overleaf
overleaf.com
Overleaf — це спільний хмарний редактор LaTeX, який використовується для написання, редагування та публікації наукових документів. Він співпрацює з багатьма науковими видавцями, щоб надати офіційні шаблони журналу LaTeX і прямі посилання для подання. Overleaf спочатку був запущений у 2012 році як W...
Evernote
evernote.com
Evernote – це програма, призначена для створення нотаток, організації, керування завданнями та архівування. Він розроблений корпорацією Evernote, штаб-квартира якої знаходиться в Редвуд-Сіті, Каліфорнія. Додаток дозволяє користувачам створювати нотатки, які можуть бути текстом, малюнками, фотографія...
ClickUp
clickup.com
ClickUp — це універсальна платформа продуктивності. Це центр, де команди збираються разом, щоб планувати, організовувати та співпрацювати над роботою за допомогою завдань, документів, чату, цілей, дошок тощо. ClickUp, який легко налаштовується кількома клацаннями миші, дозволяє командам усіх типів і...
Confluence
atlassian.com
Confluence — популярна веб-корпоративна вікі (програмне забезпечення для співпраці), розроблена австралійською програмною компанією Atlassian. Atlassian написав Confluence мовою програмування Java і вперше опублікував його в 2004 році. Confluence Standalone постачається з вбудованим веб-сервером Tom...
Zoho CRM
zoho.com
Керуйте своїм бізнесом за допомогою набору онлайн-інструментів підвищення продуктивності та додатків SaaS від Zoho. Нам довіряють понад 50 мільйонів користувачів у всьому світі. Спробуйте наш план Forever Free!
Coda
coda.io
Coda — це хмарний редактор документів, заснований Шиширом Мехротрою та Алексом ДеНьюї. Офіси розташовані в Белв’ю, Сан-Франциско та Маунтін-В’ю. Перша версія програмного забезпечення 1.0 була запущена в травні 2019 року. Раніше більше чотирьох років вона була в закритій бета-версії. Coda надає функц...
monday.com
monday.com
monday.com — це інструмент управління проектами, який дозволяє організаціям керувати завданнями, проектами та командною роботою. Станом на 2020 рік компанія обслуговує 100 000 організацій, включаючи багато нетехнічних організацій. У липні 2019 року компанія залучила 150 мільйонів доларів, виходячи з...
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp — це універсальна маркетингова платформа, створена для малого бізнесу. За допомогою таких інструментів, як звітність і аналітика, маркетингова CRM, кампанії електронною поштою, інформаційні бюлетені та керування контентом, ви можете поставити своїх клієнтів у центр, щоб ви могли продавати ...
Pipedrive
pipedrive.com
Pipedrive — це інструмент CRM (керування взаємовідносинами з клієнтами), орієнтований на продажі, яким люблять користуватися команди будь-якого розміру. Маючи понад 100 000 платоспроможних клієнтів у 179 країнах, відділи продажів залучаються простим, але потужним дизайном нашої CRM, який надає перев...
DocuSign
docusign.com
Docusign eSignature — це спосіб №1 у світі для компаній і окремих осіб безпечно надсилати та підписувати угоди практично з будь-якого місця, у будь-який час, майже з будь-якого пристрою. Програма Docusign проста у використанні, включає необмежену кількість безкоштовних підписів для всіх сторін і їй ...
GitBook
gitbook.com
Документація продукту сподобається вашим користувачам. У GitBook є все необхідне для створення чудових документів для ваших користувачів, тож вам не доведеться створювати власні інструменти редагування, CMS, веб-сайт тощо. Ви можете просто зосередитися на написанні чудового вмісту. Робочий процес ...
KoboToolbox
kobotoolbox.org
Kobo — міжнародна некомерційна організація. Вони розміщують і обслуговують KoboToolbox, інноваційну та доступну платформу з відкритим вихідним кодом для збору даних опитування, що використовується організаціями в гуманітарних ініціативах, ініціативах з питань розвитку, охорони здоров’я та інших соці...
YouTrack
jetbrains.com
Інструмент управління проектами, який можна адаптувати до ваших процесів, щоб допомогти вам надавати чудові продукти. Відстежуйте проекти та завдання, використовуйте гнучкі дошки, плануйте спринти та випуски, зберігайте базу знань, працюйте зі звітами та інформаційними панелями, створюйте робочі про...
FuseBase
nimbusweb.me
FuseBase (раніше Nimbus) — це універсальний інструмент для співпраці з клієнтами на основі штучного інтелекту, розроблений, щоб допомогти професійним службам оптимізувати робочий процес і забезпечити виняткову взаємодію з клієнтськими порталами. Ця платформа надає професійним послугам сотні просунут...
Bitrix24
bitrix24.com
«Бітрікс24» — це програмне забезпечення, яке допомагає компаніям і підприємцям підвищувати ефективність внутрішньої та зовнішньої діяльності. Наша платформа пропонує CRM, Контакт-центр, Конструктор веб-сайтів, Інтернет-магазин, Маркетингові кампанії та інші інструменти продажу. Крім того, є безпечна...
Zoho Forms
zoho.com
Zoho Forms — потужний конструктор онлайн-форм для бізнесу. Створюйте та діліться формами онлайн, а також легко співпрацюйте зі своєю командою.
Craft
craft.do
Craft — це робочий простір для спільної роботи, де вся ваша команда може зібратися разом, щоб робити нотатки, створювати документи, керувати роботою та разом створювати ідеї. Craft's Daily Notes пропонує зміну парадигми командної співпраці. Стимулюйте прогрес своєї команди за допомогою структурова...
pdfFiller
pdffiller.com
Редагуйте PDF-файли, створюйте форми, збирайте дані, співпрацюйте, підписуйте та надсилайте документи факсом і багато іншого. І ви можете робити це з будь-якого місця на будь-якому пристрої за невелику частку вартості.
Adobe Acrobat Sign
adobe.com
Підпишіть документи та форми. Легко. Безпечно. Де завгодно. Одне місце для всіх ваших PDF-файлів і електронних підписів. Акробат зрозумів. Трансформуйте та прискорюйте свої робочі процеси за допомогою Acrobat Sign — кращого рішення для електронного підпису від Microsoft і єдиного інструменту для е...
Lark
larksuite.com
Lark — це універсальна платформа для співпраці для команд, які прагнуть оптимізувати робочі процеси та швидше досягти бізнес-результатів. Завдяки зручному користуванню на настільних і мобільних пристроях Lark гарантує ефективну роботу команд з будь-якого місця. Lark — це супердодаток для роботи, яки...
Wondershare PDFelement
pdf.wondershare.com
PDFelement — це провідна альтернатива Adobe® Acrobat®, яка пропонує функції PDF корпоративного рівня та постійне ліцензування за незначну ціну. Він доступний на комп’ютерних, мобільних і веб-платформах. PDFelement, який продається 11 різними мовами по всьому світу, пропонує користувачам будь-якого т...
PandaDoc
pandadoc.com
PandaDoc — це американська компанія, що займається програмним забезпеченням, що надає програмне забезпечення SaaS. Платформа надає програмне забезпечення для процесів продажів. PandaDoc розташована в Сан-Франциско, Каліфорнія, з головними офісами в Мінську, Білорусь, і Санкт-Петербурзі, Флорида. про...
CallRail
callrail.com
CallRail дозволяє компаніям будь-якого розміру легко перетворити більше потенційних клієнтів на кращих клієнтів. Обслуговуючи понад 200 000 компаній та інтегруючись із провідним програмним забезпеченням для маркетингу та продажів, наші рішення для маркетингової аналітики та бізнес-комунікацій надают...
Guru
getguru.com
Enterprise AI Search, Intranet і Wiki на одній платформі. Гуру живе в інструментах, якими ви вже користуєтеся, тому не потрібно перемикати контекст. Знаходьте інформацію в будь-якій програмі, зверніться за допомогою експерта, якщо ви не можете її знайти, і дозвольте Гуру завчасно виявляти прогалини ...
JotForm
jotform.com
Конструктор форм від Jotform, якому довіряють понад 20 мільйонів користувачів, — це простий спосіб створювати та публікувати онлайн-форми з будь-якого пристрою. Компанія пропонує понад 10 000 готових шаблонів форм, понад 100 інтеграцій із програмами сторонніх розробників і розширені функції дизайну,...
xTiles
xtiles.app
Думайте, пишіть, упорядковуйте свої думки на основі карток і вкладок. Веб-програма для створення нотаток, щоб структурувати та збагачувати всі свої думки в одному місці.
IT Glue
itglue.com
IT Glue — це відзначене нагородами програмне забезпечення для документації ІТ, розроблене, щоб допомогти вам підвищити ефективність, прозорість і узгодженість вашої команди. Дослідіть IT Glue, і ви знайдете все, що вам потрібно, щоб оптимізувати створення та підтримку ІТ-документації.
DocHub
dochub.com
DocHub дає змогу будь-кому спростити редагування, підписання, розповсюдження документів, а також заповнення форм. DocHub також пропонує дуже популярну інтеграцію з Google Workspace, яка дозволяє користувачам імпортувати, експортувати, змінювати та підписувати документи безпосередньо з програм Google...