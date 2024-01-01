FlowGPT

FlowGPT

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Вебсайт: flowgpt.ai

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FlowGPT — це інструмент штучного інтелекту, який надає візуальний інтерфейс для ChatGPT, інструменту чат-бота на полотняній дошці. FlowGPT покращує структуру та чіткість розмов, дозволяючи багатопотокові візуальні розмови. Інструмент пропонує різні вузли для легкого керування розмовами, дозволяючи користувачам стежити за загальною картиною, ділитися ідеями, отримувати відгуки та вдосконалювати свою роботу. Крім того, FlowGPT забезпечує миттєвий доступ до документів без затримок і суєти. Користувачі можуть проводити дослідження на будь-яку тему за допомогою потужності ChatGPT. Інструмент демонструє різні приклади, як-от поради щодо копірайтингу, маркетингу, написання наукової літератури та планування здорового харчування. Його функція паралелізму повторює граматичну форму, щоб надати рядкам ритму, тоді як функція антитези розміщує два протилежні слова поруч, щоб підкреслити протилежності. Його функція epistrophe повторюється в кінці послідовних пунктів, щоб додати невеликий дзвін. FlowGPT працює за моделлю оплати за зростанням, що означає відсутність щомісячної підписки. Замість цього користувачі платять лише за слова ШІ, які вони використовують. Платформа використовує OpenAI ChatGPT API під капотом для підрахунку кількості використаних слів ШІ, що включає як вхідний, так і вихідний текст. Загалом, FlowGPT — це потужний інструмент для візуалізації та структурування розмов ШІ з гнучкістю, щоб задовольнити індивідуальні потреби.

Вебсайт: flowgpt.ai

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