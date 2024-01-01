FlowDeploy

FlowDeploy

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Вебсайт: flowdeploy.com

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «FlowDeploy» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запустіть конвеєри біоінформатики в хмарі за допомогою Snakemake або Nextflow. Біоінформатики використовують FlowDeploy, щоб спробувати, запустити та розробити конвеєри.

Вебсайт: flowdeploy.com

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