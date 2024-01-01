Альтернативи - Flow Engineering

Reqstudio

reqstudio.com

ReqStudio — це онлайн-рішення для компаній, яке збирає вимоги, і воно має одну основну мету — зробити ваш досвід збирання програмного забезпечення та створення документації та пройти весь процес, легкий, простий і щоб він вам сподобався. У понад 60% випадків управління проектами розробки програмного...