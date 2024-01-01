Альтернативи - Flow Engineering

OneDesk

OneDesk

onedesk.com

Керуйте своїми проектами, підтримуйте клієнтів, надавайте послуги.

Accompa

Accompa

accompa.com

Хмарний програмний інструмент керування вимогами №1. Використовується відділами бізнес-аналізу, управління продуктами, інженерними та ІТ-групами в 100 компаніях. Отримайте БЕЗКОШТОВНУ пробну версію на 30 днів. Від Accompa.

Olive

Olive

olive.app

Відчуйте майбутнє прийняття рішень в ІТ та пошуку програмного забезпечення з Olive. Olive — це єдина платформа для пошуку програмного забезпечення, яка поєднує в собі потужність штучного інтелекту та людський досвід, щоб допомогти вам приймати кращі рішення. Платформа Olive дає вам змогу централізу...

Delibr

Delibr

delibr.com

Революціонізуйте написання PRD за допомогою динамічних шаблонів Delibr AI, полегшення прийняття рішень та двосторонньої інтеграції Jira. Використовуйте штучний інтелект, щоб отримати більшу цінність продукту з новим рівнем чіткості та потоку.

Userdoc

Userdoc

userdoc.fyi

Користувацькі історії, персони та подорожі зроблені правильно. Сучасний інструмент керування вимогами з функціями, які вам сподобаються. Заощаджуйте години за допомогою штучного інтелекту та запрошуйте свою команду та клієнтів до співпраці.

Reqstudio

Reqstudio

reqstudio.com

ReqStudio — це онлайн-рішення для компаній, яке збирає вимоги, і воно має одну основну мету — зробити ваш досвід збирання програмного забезпечення та створення документації та пройти весь процес, легкий, простий і щоб він вам сподобався. У понад 60% випадків управління проектами розробки програмного...

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