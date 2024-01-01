Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Float Health» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Ринок спеціальної фармації Float привозить медсестру до вас додому, коли ви хворієте. Якщо у вас є хронічна хвороба, замість того, щоб змушувати вас приходити в переповнену лікарню, повну хворих людей, ми пропонуємо вам найкраще з лікарні.

Вебсайт: float.health

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