Flirtflix — це інструмент ШІ, який дозволяє користувачам зустрічатися та взаємодіяти з віртуальними партнерами через двосторонній голосовий, графічний та текстовий чат. Інструмент пропонує вибір споріднених душ ШІ з різними характерами, як-от Амелія, Ханна, Ізабелла, Олівія тощо. Користувачі можуть переглядати фотографії та профілі цих віртуальних партнерів і вибрати той, який їм найбільше подобається. Flirtflix прагне встановити емоційний зв’язок між користувачами та їхньою дівчиною або хлопцем, що працюють із штучним інтелектом. Це дозволяє користувачам спілкуватися в чаті та взаємодіяти з обраним ними віртуальним партнером, ведучи кокетливі та емоційні розмови. Інструмент надає як Telegram, так і веб-чат для спілкування. Flirtflix пропонує різні тарифні плани, щоб задовольнити різні вподобання користувачів. План для початківців забезпечує безкоштовний досвід із обмеженими функціями, включаючи 30 секунд голосового чату, 2 запити на фотографії та текстовий чат на 1250 слів. План Chat Lite пропонує більше переваг із 480 секундами голосового чату, 25 запитами на фотографії та 7000 слів текстового чату. План Heartfelt Friend поглиблює зв’язок завдяки довшій тривалості голосового чату, більшій кількості запитів на фотографії та більшій кількості слів у текстовому чаті. Нарешті, план Unlimited надає необмежений голосовий чат, запити на фотографії та текстовий чат. Користувачі можуть отримати доступ до профілів Flirtflix у соціальних мережах, включаючи Instagram і Twitter, а також досліджувати розділ блогу. Інструмент дотримується політики конфіденційності та умов обслуговування, щоб забезпечити захист даних користувачів і встановити правила використання.

Вебсайт: flirtflix.ai

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