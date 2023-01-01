WebCatalog
Flatfile

Flatfile

flatfile.com

Користуватися вебзастосунком

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Flatfile» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Платформі Flatfile для розміщення даних довіряють сотні команд, які займаються розробкою продуктів, успіхом і впровадженням. Розроблений з думкою про ваших клієнтів, Flatfile полегшує навантаження на імпорт даних за допомогою елегантного досвіду та інтелектуальної автоматизації.

Вебсайт: flatfile.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Flatfile». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

17hats

17hats

17hats.com

Supademo

Supademo

supademo.com

Fullview

Fullview

fullview.io

ChurnZero

ChurnZero

churnzero.net

Salesmachine

Salesmachine

salesmachine.io

AUTOMY

AUTOMY

automy.global

Vitally

Vitally

vitally.io

Naker

Naker

naker.io

TalentLMS

TalentLMS

talentlms.com

Harvestr

Harvestr

harvestr.io

Nova

Nova

novahq.com

Gainsight PX

Gainsight PX

aptrinsic.com

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності