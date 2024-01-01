Альтернативи - Flashtalking

beehiiv

beehiiv

beehiiv.com

Отримайте доступ до найкращих інструментів, доступних в електронній пошті, що допоможе масштабувати вашу розсилку та монетизувати її як ніколи раніше.

MaxBounty

MaxBounty

maxbounty.com

MaxBounty – провідна мережа ефективного маркетингу в галузі.

EX.CO

EX.CO

ex.co

EX.CO — це провідна у світі платформа для відеотехнологій, яка дає змогу видавцям володіти власною відеостратегією для отримання максимального прибутку.

Performcb

Performcb

performcb.com

Perform[cb] дає змогу брендам залучати нових клієнтів через додаткові цифрові канали за моделлю оплати за результати. Наша запатентована технологія та ретельно підібраний партнерський ринок узгоджують ціноутворення «ціна за» з довгостроковою цінністю клієнта. Незалежно від того, чи є ви підприємцем,...

Foundry

Foundry

foundryco.com

Перетворіть свої найпопулярніші облікові записи за допомогою оркестровки ABM від Foundry, що призведе до більшого та кращого конвеєра.

Viztrade

Viztrade

viztrade.com

Viztrade робить складну цифрову рекламу простою. Наша рекламна платформа самообслуговування, яка повністю настроюється, дозволяє легко продавати рекламний ресурс. Ми співпрацюємо з медіавласниками по всьому світу, щоб спростити процес продажу реклами. Ми автоматизуємо створення замовлень оголошень н...

Adapex

Adapex

adapex.io

Ми працюємо з провідними світовими видавцями, щоб максимізувати їхні доходи, захищаючи взаємодію з користувачами. Наша уніфікована платформа власних інструментів і послуг допомагає видавцям збільшити свої доходи від реклами.

ADxAD.COM

ADxAD.COM

adxad.com

ADxAD є рекламною мережею №1 для азіатського трафіку та всього світу. Pops, Native, Display, Push забезпечують висококонверсійний трафік із гнучким націлюванням. Продуктивність і точність у масштабі. Почніть зараз із безкоштовним повним обслуговуванням: рекламуйте, щоб отримати прибуток. ADxAD — це ...

PubScale

PubScale

pubscale.com

PubScale — це уніфікована інформаційна панель, розроблена для мобільних видавців, щоб масштабувати свої програми чи ігри. Це допомагає видавцям мобільних пристроїв залучати користувачів для своїх програм чи ігор і монетизувати їх, щоб збільшити дохід від реклами. PubScale складається з п’яти потужни...

ClickAdilla

ClickAdilla

clickadilla.com

ClickAdilla — це високотехнологічна рекламна мережева платформа самообслуговування, яка забезпечує якісний трафік із системами захисту від шахрайства та спаму. Мережа надає послуги рекламодавцям і видавцям. Створення рекламної кампанії займає всього кілька кліків - зручний інтерфейс дуже інтуїтивно ...

AdPushup

AdPushup

adpushup.com

AdPushup допомагає веб-видавцям збільшити свої прибутки від реклами за допомогою передових технологій і партнерства преміум-класу.

Publift

Publift

publift.com

Ваш веб-сайт унікальний. Ваша рекламна стратегія та технологія також повинні бути такими. За допомогою Publift обмінюйте ті самі підходи до формування печива на глибоку й персоналізовану рекламну стратегію, адаптовану спеціально для вашого сайту. Ваш сайт унікальний. Ваша рекламна стратегія та техн...

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