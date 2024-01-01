Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Fitia» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Fitia — це автоматизований планувальник їжі та відстеження харчування для схуднення або набору м’язової маси. Наші користувачі отримують персоналізовані рецепти на основі їхніх даних та місцевих інгредієнтів країни, які підтримуються ексклюзивною базою даних з 1 мільйона продуктів і рецептів. - Схуднути або набрати вагу за допомогою розумної дієти. - Плани розумного харчування для втрати жиру 🔥 або набору м'язів 💪. - Лічильник калорій і трекер макросів 🎯 - 🌯 +8000 персоналізованих рецептів... і багато іншого!

Вебсайт: fitia.app

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