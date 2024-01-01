Fitia

Fitia

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Вебсайт: fitia.app

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Fitia — це автоматизований планувальник їжі та відстеження харчування для схуднення або набору м’язової маси. Наші користувачі отримують персоналізовані рецепти на основі їхніх даних та місцевих інгредієнтів країни, які підтримуються ексклюзивною базою даних з 1 мільйона продуктів і рецептів. - Схуднути або набрати вагу за допомогою розумної дієти. - Плани розумного харчування для втрати жиру 🔥 або набору м'язів 💪. - Лічильник калорій і трекер макросів 🎯 - 🌯 +8000 персоналізованих рецептів... і багато іншого!

Вебсайт: fitia.app

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Fitia». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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