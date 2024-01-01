FirstQuadrant

FirstQuadrant

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Вебсайт: firstquadrant.ai

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «FirstQuadrant» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Нескінченно масштабовані продажі B2B за допомогою ШІ. Розвивайте свій бізнес експоненціально за допомогою передбачуваних, повністю автоматизованих продажів за допомогою передового штучного інтелекту. Перетворіть продажі B2B на повністю масштабовану та повністю автономну систему зі штучним інтелектом. FirstQuadrant містить повний набір інструментів штучного інтелекту для вхідних і вихідних продажів, а також для стимулювання продажів, забезпечуючи єдиний підхід до управління відносинами.

Вебсайт: firstquadrant.ai

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