FirstIgnite

FirstIgnite

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Вебсайт: firstignite.com

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Розвиток бізнесу для наукових організацій на основі AI. FirstIgnite – це компанія, що розробляє програмне забезпечення штучного інтелекту, створена спеціально для того, щоб допомагати університетам знаходити компанії, зацікавлені в партнерстві в дослідженні, і спілкуватися з ними. Користувачі вводять опис своїх досліджень і підбираються до ринків, компаній і контактів, які найбільше відповідають потенційному партнерству.

Вебсайт: firstignite.com

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