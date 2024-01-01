Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «FirstIgnite» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Розвиток бізнесу для наукових організацій на основі AI. FirstIgnite – це компанія, що розробляє програмне забезпечення штучного інтелекту, створена спеціально для того, щоб допомагати університетам знаходити компанії, зацікавлені в партнерстві в дослідженні, і спілкуватися з ними. Користувачі вводять опис своїх досліджень і підбираються до ринків, компаній і контактів, які найбільше відповідають потенційному партнерству.

Вебсайт: firstignite.com

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