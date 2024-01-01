Альтернативи - Firebase

UI Bakery

uibakery.io

Що таке UI Bakery і для чого його можна використовувати? UI Bakery — це інтуїтивно зрозумілий конструктор інтерфейсу користувача, який дозволяє створювати внутрішні інструменти та бізнес-програми. Він надає вам низку готових шаблонів, попередньо визначених віджетів та інших компонентів інтерфейсу ко...