FinFlx

FinFlx

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Вебсайт: finflx.com

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FinFlx полегшує та робить доступнішим для МСП пропонувати пенсійні плани з визначеними внесками відповідно до місцевого трудового законодавства. Роботодавці можуть запустити пенсійний план протягом декількох годин, а не тижнів, з повністю цифровим керуванням записами співробітників, адмініструванням плану, вибором інвестицій і детальною звітністю. FinFlx — це майбутнє пенсійних рішень на Близькому Сході.

Вебсайт: finflx.com

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