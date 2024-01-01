Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

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FinFlx полегшує та робить доступнішим для МСП пропонувати пенсійні плани з визначеними внесками відповідно до місцевого трудового законодавства. Роботодавці можуть запустити пенсійний план протягом декількох годин, а не тижнів, з повністю цифровим керуванням записами співробітників, адмініструванням плану, вибором інвестицій і детальною звітністю. FinFlx — це майбутнє пенсійних рішень на Близькому Сході.

Вебсайт: finflx.com

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