FilterPixel — це інструмент для вилучення та редагування фотографій на основі штучного інтелекту, доступний як на платформах Windows, так і на Mac. Інструмент автоматизує процес сортування фотографій, визначення найкращих знімків і позначення потенційних проблем, що значно скорочує час, витрачений на вибір фотографій. Програма розроблена для різних жанрів фотографії, забезпечуючи точні результати незалежно від типу фотосесії. Він підтримує низку форматів, включаючи RAW, DNG і JPG, і дозволяє імпортувати кілька альбомів одночасно, що підвищує ефективність робочого процесу. FilterPixel використовує штучний інтелект для імітації стилю редагування користувача від кадрування до коригування експозиції, дозволяючи їм створювати персоналізовані профілі редагування. За допомогою FilterPixel користувачі можуть експортувати свої відредаговані зображення на різні платформи, включаючи Lightroom, Capture One і Photo Mechanic у різних форматах. Світова спільнота фотографів довіряє цьому інструменту за його ефективність у трансформації їхніх робочих процесів і підвищенні продуктивності. Програмне забезпечення гарантує конфіденційність і не передає дані користувача, забезпечуючи відповідність GDPR. Він пропонує різноманітну підтримку, включаючи освітні блоги та спеціальну службу підтримки. Штучний інтелект також налаштовується, щоб вивчати стиль і жанр фотографії користувача, а також по-різному обробляє різні зйомки. Примітно, що штучний інтелект FilterPixel класифікує подібні фотографії та вибирає найкращу, гарантуючи, що жоден потрібний кадр не буде пропущено.

Вебсайт: filterpixel.com

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