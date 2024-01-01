Альтернативи - FileString
Microsoft OneDrive
onedrive.com
Microsoft OneDrive (раніше відомий як SkyDrive) — це служба розміщення файлів і служба синхронізації, якою керує Microsoft як частина веб-версії Office. Уперше запущений у серпні 2007 року OneDrive дозволяє користувачам зберігати файли та особисті дані, як-от налаштування Windows або ключі відновлен...
Dropbox
dropbox.com
Dropbox — це служба розміщення файлів, якою керує американська компанія Dropbox, Inc. зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія, яка пропонує хмарне зберігання, синхронізацію файлів, персональну хмару та клієнтське програмне забезпечення. Dropbox була заснована в 2007 році студентами Массачусетс...
WeTransfer
wetransfer.com
WeTransfer – це інтернет-служба передачі комп’ютерних файлів у Нідерландах. Компанію заснували в 2009 році в Амстердамі Рінке Віссер, Бас Беренс і Налден. У жовтні 2018 року WeTransfer перезапустив свій додаток під назвою «Collect by WeTransfer». У травні 2020 року Індія заборонила додаток WeTransfe...
Box
box.com
Box, Inc. (раніше Box.net) — американська інтернет-компанія, розташована в Редвуд-Сіті, Каліфорнія. Компанія зосереджена на хмарному управлінні вмістом і службі обміну файлами для бізнесу. Офіційні клієнти та програми доступні для Windows, macOS і кількох мобільних платформ. Box була заснована в 200...
Zoho WorkDrive
zoho.com
Онлайнове керування файлами для команд, які працюють разом. Змініть спосіб спільної роботи вашої команди — надайте їм безпечний спільний робочий простір, щоб їхні ідеї були домом від задуму до реалізації. Створюйте, співпрацюйте та створюйте командну роботу.
Nextcloud
nextcloud.org
Nextcloud — це набір клієнт-серверного програмного забезпечення для створення та використання служб розміщення файлів. Nextcloud є безкоштовним і має відкритий вихідний код, що означає, що кожен може встановлювати та використовувати його на своїх власних приватних серверах. Додаток Nextcloud за фун...
pCloud
pcloud.com
pCloud — це безпечне хмарне сховище, де ви можете зберігати, ділитися та працювати з усіма своїми файлами. Ви можете отримати доступ до них на будь-якому пристрої, де б ви не були! Отримайте 10 ГБ безкоштовно!
Bitrix24
bitrix24.com
Бітрікс24 – це безкоштовна (для малого бізнесу) платформа соціальних підприємств. Це об’єднаний робочий простір, який обробляє багато аспектів щоденних операцій і завдань. Створіть власну соціальну інтранет за лічені хвилини!
Zoho Docs
zoho.com
Управління файлами онлайн для команд і окремих осіб. Переведіть свою команду в безпечний робочий простір для спільної роботи, де все доступно кожному в режимі реального часу. Створюйте, співпрацюйте та виконуйте роботу безпечно.
Koofr
koofr.net
Koofr пропонує безпечне хмарне сховище на базі ЄС із безкоштовним простором для зберігання протягом усього життя та можливістю підключення кількох хмарних облікових записів (Dropbox, Google Drive, OneDrive) і ваших особистих сховищ. Відкрийте для себе кращий спосіб зберігати, отримувати доступ і діл...
Sync
sync.com
Зберігайте, діліться файлами та отримуйте доступ до них із будь-якого місця за допомогою Sync.
Starchive
starchive.io
Управління цифровими активами створене креативцями для креативців. Зберігайте свої файли в хмарі, використовуйте метадані на основі штучного інтелекту, діліться великими файлами миттєво.
Copilot
copilot.com
Copilot — це сучасний клієнтський портал для підприємств сфери послуг Надайте клієнтам єдиний досвід завдяки клієнтському порталу, який спрощує обмін повідомленнями, платежі, обмін файлами, довідкові центри, доступ до спеціальних програм тощо.
Tresorit
tresorit.com
Надбезпечне хмарне сховище та обмін файлами. Захистіть свої особисті фотографії та робочі файли за допомогою наскрізного шифрування та конфіденційності у Швейцарії. Індивідуальні плани починаються від 500 ГБ зашифрованого онлайн-сховища.
Digiboxx
digiboxx.com
DigiBoxx – індійська програма для обміну файлами та онлайн-платформа для передачі файлів із хмарним сховищем. Безпечно діліться файлами в Інтернеті. Діліться зображеннями, відео, документами, папками або цифровими ресурсами на будь-якому пристрої.
odrive
odrive.com
Уніфікований доступ до всіх сховищ, щоб ви могли синхронізувати, ділитися, створювати резервні копії та шифрувати свої файли в Amazon Drive, Dropbox, Google Drive, OneDrive, Box, S3, WebDAV, FTP тощо
Moxo
moxo.com
Робочі простори взаємодії Moxo використовуються провідними компаніями в усьому світі, щоб оптимізувати мільйони B2B-проектів від реєстрації до керування обліковими записами.
Datto
datto.com
Datto, Inc. — американська компанія з кібербезпеки та резервного копіювання даних. Заснована в 2007 році в Норуолку, штат Коннектикут, у 2017 році вона стала дочірньою компанією Vista Equity Partners і об’єдналася з Autotask Corporation.
DropSend
dropsend.com
Надсилайте великі файли за допомогою DropSend безкоштовно. Надсилайте файли електронною поштою, зберігайте файли в Інтернеті, контролюйте надсилання та завантаження та використовуйте DropSend для свого бізнесу.
CAYA
getcaya.com
Отримуйте, упорядковуйте та редагуйте всі документи за допомогою CAYA. Понад 20 000 клієнтів уже використовують CAYA як центр документів у хмарі та для оцифровки своєї щоденної пошти.
SugarSync
sugarsync.com
SugarSync — це проста, потужна та легка у використанні служба обміну файлами, синхронізації файлів і резервного копіювання в Інтернеті. На відміну від Dropbox, SugarSync дозволяє створювати резервні копії існуючої структури папок. Спробуйте БЕЗКОШТОВНО протягом 30 днів і почніть вже сьогодні!
Onehub
onehub.com
Onehub — це веб-програма, яка надає все необхідне для легкого та безпечного обміну бізнес-інформацією та файлами з партнерами, клієнтами, колегами та постачальниками.
FlippingBook
flippingbook.com
Перетворюйте прості PDF-файли на інтерактивні та привабливі документи з професійним виглядом, керуйте маркетинговими інструментами, аналізуйте файли тощо.
ShareFile
sharefile.com
Безпечно діліться вмістом і співпрацюйте з клієнтами та внутрішніми командами з будь-якого пристрою чи місця за допомогою ShareFile. Відділам і малим підприємствам потрібні прості, безпечні рішення для співпраці з клієнтами та один з одним. За допомогою ShareFile використовуйте будь-який пристрій дл...
Egnyte
egnyte.com
Використовуйте одну платформу, щоб захищати, керувати та максимізувати свій найцінніший тип даних із високим ризиком — цифровий вміст — у будь-якій хмарі, на будь-якому пристрої та будь-де.
Scan123
scan123.com
Scan123 — це швидкий, простий і безпечний спосіб записати всі ваші паперові, PDF-файли та цифрові медіафайли в групову систему з можливістю пошуку.
Laserfiche
laserfiche.com
Laserfiche є світовим лідером у сфері управління корпоративним вмістом (ECM), управління документами (DMS) і рішень BPM. Дізнайтеся, що Laserfiche може зробити для вас.
Wimi
wimi-teamwork.com
Програмне забезпечення для управління проектами для малого та середнього бізнесу. Онлайн-інструмент для співпраці · 35 000+ клієнтів · 4,67/5 - 423 відгуки · Додаток №1 для продуктивності
AlphaSense
alpha-sense.com
МАРКЕТНА АНАЛІЗАЦІЯ ТА ПОШУКОВА ПЛАТФОРМА Дізнавайтеся за секунди, а не за години Рухайтеся зі швидкістю ринку, легко відстежуючи компанії, теми та галузі в широкому всесвіті вмісту — індексованого, доступного для пошуку та все в одному місці.
Cloudup
cloudup.com
Діліться потоками будь-чого – відео, фотографій, музики, посилань і файлів – миттєво й легко за допомогою Cloudup.