Альтернативи - Filestack
Netlify
netlify.com
Netlify – це компанія хмарних обчислень із Сан-Франциско, яка пропонує хостинг і безсерверні серверні послуги для веб-додатків і статичних веб-сайтів. Його функції включають безперервне розгортання з Git через Netlify Edge, інфраструктуру глобальної мережі доставки додатків компанії, безсерверну об...
Vercel
vercel.com
Розгортайте веб-проекти з найкращим досвідом інтерфейсу розробника та найвищою продуктивністю кінцевого користувача.
Alibaba Cloud
alibabacloud.com
Alibaba Cloud надає інтегрований набір надійних і безпечних інструментів і продуктів для хмарних обчислень, допомагаючи вам створювати хмарну інфраструктуру, центри обробки даних у багатьох регіонах, щоб розширити можливості вашого бізнесу. Спробуйте безкоштовно.
Vodlix
vodlix.com
Найшвидше рішення для потокового відео та OTT White label. Відчуйте найвищу якість потокового відео за допомогою найкращого хмарного OTT-рішення для ваших потреб у IPTV і VOD. Насолоджуйтеся неперевершеними враженнями від перегляду з Vodlix.
BunnyCDN
bunny.net
bunny.net — це проста, але потужна платформа доставки вмісту, яка пропонує блискавичну продуктивність за невелику частку вартості з безкоштовним SSL, Brotli, HTTP/2 і ціною 100% Pay As You Go.
StackPath
stackpath.com
StackPath — американський постачальник периферійних обчислювальних платформ зі штаб-квартирою в Далласі, штат Техас. Її команду засновників очолював Ленс Кросбі, який також був співзасновником компанії SoftLayer Technologies, придбаної IBM у 2013 році.
CDNetworks
cdnetworks.com
CDNetworks, заснована в 2000 році, є мережею доставки контенту (CDN), яка надає технологію, мережеву інфраструктуру та клієнтські послуги для доставки Інтернет-контенту та програм. Компанія позиціонує себе як багатонаціональний постачальник послуг доставки контенту, приділяючи особливу увагу ринкам ...
Akamai
akamai.com
Akamai є провідним постачальником послуг мережі доставки контенту (CDN) для доставки медіа та програмного забезпечення, а також хмарних рішень безпеки.
Sucuri
sucuri.net
Sucuri – це компанія, заснована Деніелом Б. Сідом (засновником проекту OSSEC) у 2010 році. Ми очищаємо та захищаємо веб-сайти. Забезпечте безпеку всіх своїх веб-сайтів. Ми усуваємо хаки та запобігаємо майбутнім атакам. Хмарна платформа для кожного сайту.
Bytescale
bytescale.com
Масштаб байтів: API зображень, відео та аудіо для розробників.
Pinata
pinata.cloud
Pinata спрощує завантаження в IPFS і отримання вмісту з мережі з надзвичайною швидкістю завдяки виділеним шлюзам.
ArvanCloud
arvancloud.com
ArvanCloud пропонує інтегровані хмарні сервіси, такі як CDN, Cloud DNS, Cloud Security, Cloud datacenter, Cloud storage, VoD, Livestream і відеореклама.
NitroPack
nitropack.io
Одна платформа. Усі оптимізації швидкості. Автоматично. Перевершити конкурентів, не написавши жодного рядка коду.
Imperva
imperva.com
Imperva забезпечує повну кібербезпеку, захищаючи те, що справді найважливіше — ваші дані та програми — як локально, так і в хмарі.
CDN77
cdn77.com
70 Тбіт/с+ CDN із глобальним покриттям на 6 континентах. Прискоріть доставку вмісту та охопіть своїх користувачів із краю за допомогою 14-денної безкоштовної пробної версії.
CacheFly
cachefly.com
Перемагайте конкурентів завдяки швидшій доставці вмісту в будь-яку точку світу! CacheFly надає надійні рішення CDN, повністю адаптовані до вашого бізнесу.
Chinafy
chinafy.com
Chinafy — це платформа на основі SaaS, яка реконструює та перепроектує веб-сайти для досягнення швидшої роботи веб-сайтів у Китаї. На сьогоднішній день це єдина платформа веб-сумісності, яка здатна досягти практично наземної продуктивності, офшорної. Платформа встановлюється на веб-сайти, щоб допомо...
echo3D
echo3d.com
echo3D (www.echo3D.com) — це платформа керування 3D-активами для розробників і компаній, яка дозволяє зберігати, захищати та ділитися 3D-вмістом у режимі реального часу в межах своєї організації та за її межами. Ми пропонуємо першу в світі систему керування 3D-контентом (CMS) і мережу доставки (CDN)...
Edgio
edg.io
Інфраструктура для субсекундних динамічних веб-сайтів. Розробляйте, розгортайте, переглядайте, експериментуйте, відстежуйте та запускайте свій зовнішній інтерфейс - розгорніть безкоштовно за 1 хвилину. Раніше Layer0
appfleet
appfleet.com
appfleet is a global edge cloud platform that allows businesses and developers to deploy containers and web applications to multiple locations at the same time. The platform automatically handles the complexity of clustering, deploying and load-balancing the traffic.
Transloadit
transloadit.com
Transloadit is the most advanced file uploading and processing API. It’s run by the same people that made Tus and Uppy. Our workflows allow for processing hundreds of thousands of files in many variations with a single API call. These files can be filtered by type and metadata, then exported to the ...
Rocket.net
rocket.net
Rocket.net is an all-in-one Managed WordPress Hosting solution. The Rocket.net platform has been designed from the ground up to maximize the performance & security of websites of all sizes.
TwicPics
twicpics.com
TwicPics streamlines your image management and makes all the best practices of responsive web images accessible with just a few lines of code. Easy to integrate, TwicPics performs image optimizations on the fly, according to the browser context. It takes care of pixel-perfect resizing, art direction...
Mlytics
mlytics.com
We envision a more reliable, faster, and safer internet world with options and transparency. Mlytics leverages an intelligent Multi CDN solution to help boosting your website performance globally and prevent downtime. We developed a unique experience delivery platform that provides a single view to ...
ImageEngine
imageengine.io
ImageEngine is a 3-in-1 image CDN. It uses our patented mobile detection software, image optimization, and our global CDN network to deliver images faster than any image compressor or CDN alone and at over an 80% cache hit rate. Plus, ImageEngine actually reduces your CDN bill, so you only pay for w...
YOTTAA
yottaa.com
YOTTAA is the leader in eCommerce site speed and shopper conversions, allowing you to optimize the loading of all third-party technologies, images, and other digital elements on your site to dramatically increase site speed and online revenue. YOTTAA powers over 1,500 eCommerce sites because a slow ...
KeyCDN
keycdn.com
KeyCDN is a simple, fast & reliable Content Delivery Network with 25+ POPs strategicially located around the globe. KeyCDN offers the lowest price at $0.04/GB (every region), pay-as-you-go and many advanced features such as HTTP/2 Support, Free SSL, Instant Purging, a RESTful API, Real-time Analytic...
DataPacket
datapacket.com
DataPacket is a leading global player in the field of dedicated servers, providing state-of-the-art technology for all workloads, an unparalleled network, and an approach centered around their client's needs. DataPacket's stock features over 3000 bare metals with unshared 10–200GE uplinks located in...
AccuWeb Hosting
accuwebhosting.com
AccuWeb Hosting, заснована в 2003 році, є веб-хостинговою компанією в Олд-Таппан, штат Нью-Джерсі (США), яка надає клієнтам у всьому світі найдоступніші та надійні рішення для веб-хостингу. AccuWeb Hosting — це приватна компанія, яка не має боргів і має понад 14 років досвіду. Станом на сьогодні Acc...
Imgix
imgix.com
Розкрийте потенціал медіа за допомогою ШІ. Створюйте, трансформуйте та оптимізуйте захоплюючі зображення та відео, щоб забезпечити неперевершений візуальний досвід.