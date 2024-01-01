Filadd

Filadd

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Вебсайт: filadd.com

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Ми допомагаємо студентам у Латинській Америці закінчити коледж. За допомогою онлайн-курсів ми допомагаємо студентам закінчити університет, починаючи з моменту вступу та протягом усього навчання в коледжі до закінчення. Усі наші курси включають цілодобову взаємодію з нашими репетиторами та вчителями, завдяки чому 95% наших користувачів досягають бажаного результату. Ми підготували понад 10 000 студентів, а у 2021 році вже набрали 800 тисяч, що означає зростання в 6 разів порівняно з попереднім роком.

Вебсайт: filadd.com

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