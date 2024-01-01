Потрібна допомога з обробкою рахунків-фактур для Microsoft Dynamics GP або D365 Business Central? Fidesic — це ваше найкраще рішення для кредиторської заборгованості на основі штучного інтелекту. www.fidesic.com Все ще обробляєте рахунки-фактури вручну? Fidesic робить рахунки-фактури та платежі постачальникам безболісними! Ми допомагаємо підприємствам, які... *Розростаючий бізнес *Кілька локацій/багато організацій/Франшизи *Потрібно масштабувати обробку рахунків-фактур *Потрібно модернізувати процеси AP *Використання функцій Microsoft Dynamics GP або Business Central: *Збір даних рахунків-фактур — 99% точний (більше немає введення вручну) *Легко створювати робочі процеси затвердження для затвердження рахунків-фактур і платежів *Easy Pay - (ACH, безпечне виконання чеків, мобільний) *Портал постачальника з вашим брендом (постачальники надсилають рахунки-фактури безпосередньо) *Пряма інтеграція з Business Central і Dynamics GP (Great Plains) Fidesic постійно прагне надавати користувачам найнадійніше, ефективніше та просте у використанні рішення для автоматизації облікової заборгованості (AP) для Dynamics GP та Business Central. Ми віримо, що, спростивши обробку рахунків-фактур за допомогою модернізованої, чіткої та безпечної платформи, ви зможете зосередитися на загальних цілях організації та створити роботу, яка вам подобається. Fidesic розроблено для роботи як з підприємствами, які працюють як з одним, так і з кількома локаціями, використовуючи Dynamics GP. Ми працюємо з професіоналами з бухгалтерського обліку, щоб допомогти скоротити ручні процеси, підвищити продуктивність і видимість в організаціях, які мають децентралізовану відповідальність. Команда Fidesic розуміє кожну компанію, незалежно від її розміру, на індивідуальній основі, гарантуючи, що ваші потреби щодо кредиторської заборгованості (AP) почуті та враховані. Команда обслуговування клієнтів доступна в чаті, телефоном або електронною поштою, щоб надати вам необхідну інформацію та допомогу, необхідну для досягнення успіху та подолання будь-яких проблем, з якими ви можете зіткнутися. • Самостійна адаптація – зробіть перехід до автоматизації бездоганно простим. Наша команда підтримки готова супроводжувати вас протягом усього процесу, коли вам потрібна допомога. • OCR рахунків-фактур (оптичне розпізнавання символів) - OCR від Fidesic поєднує програмне забезпечення та введення людиною, щоб гарантувати, що важливі дані рахунків-фактур є максимально точними - з можливістю фіксувати рахунки-фактури з точністю до 96%. Це означає, що більше немає введення даних! • Підтримка кількох розташувань - Fidesic має власну підтримку кількох розташувань, вбудовану в його захоплення та робочий процес. Рахунки-фактури автоматично надсилатимуться до зазначених осіб, які затверджують, і кодування GL. • Обслуговування клієнтів - Fidesic пишається чудовим обслуговуванням клієнтів. Команда доступна в чаті, по телефону чи електронною поштою, щоб відповісти на будь-які ваші запитання щодо кредиторської заборгованості, коментарі чи проблеми та ефективно вирішити їх. • Повна інтеграція MEM (multi-location) – Fidesic AP має робочі процеси, керування рахунками-фактурами та імпорт у GP, розроблений спеціально для роботи з Multi-Entity Management. Затверджені рахунки-фактури будуть розділені на одну або кілька сутностей та імпортовані в GP без необхідності введення даних. • Немає більше ручного введення даних - Fidesic допомагає користувачам отримати схвалення та піклується про виконання. Більше не потрібно наповнювати та надсилати паперові чеки. Надсилайте ACH і паперові чеки, вибираючи рахунки-фактури для оплати. • Автоматизація платежів постачальників. Fidesic — це найкращий спосіб керувати всім процесом оплати постачальникам за допомогою нашої веб-системи робочого процесу затвердження. Рішення відповідатиме налаштуванням вашої банківської системи у системі Dynamics GP ERP. Ви зможете платити постачальникам з кількох банківських рахунків за допомогою ACH і паперових чеків, не додаючи додаткових кроків до процесу затвердження та оплати. • Мобільне затвердження рахунків-фактур – рішення Fidesic для розрахунків із заборгованістю пропонує потужну мобільну платформу для затвердження рахунків-фактур, до якої ви можете отримати доступ з будь-якого місця, де є підключення до Інтернету. Більше не затримуйте затвердження рахунків просто тому, що вас немає в офісі – затверджуйте рахунки прямо зі своєї електронної пошти за допомогою нашого рішення. • Надійний робочий процес – Fidesic пропонує гнучкий і надійний робочий процес, який автоматично направляє затвердження рахунків-фактур, тож вам більше не потрібно мікрокерувати обробкою рахунків-фактур. Як користувач Fidesic, ви матимете повне бачення свого робочого процесу та зможете створювати звіти, готові до аудиту. • Можливості для окремих галузей - Fidesic пропонує функції, розроблені з урахуванням конкретних галузей. Рішення допомагає багатьом організаціям охорони здоров’я, некомерційним організаціям, організаціям, що займаються їжею та напоями, готельним бізнесом, фінансам і франчайзингу, з обробкою рахунків-фактур і платежів. • Надійна звітність - рішення Fidesic може задовольнити ваші унікальні вимоги до звітності. Ви зможете надавати звіти, спеціально розроблені, щоб дати вашим донорам уявлення про те, як витрачаються кошти, і налаштовувати звіти відповідно до їхніх потреб, і все це з мінімальними зусиллями. Користувачі також зможуть створити звіт із резервними копіями всіх PDF-файлів і пов’язаних із ними витрат. Ми усвідомлюємо важливість доступу до повного журналу аудиту всіх схвалень (рахунків-фактур і платежів). ****Fidesic безкоштовно**** Fidesic пропонує користувачам необмежену безкоштовну пробну версію Fidesic, щоб дізнатися, що означає автоматизація AP для їхньої організації без обмежень у часі.

Вебсайт: fidesic.com

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