Альтернативи - Fictiv

Tinkercad

Tinkercad

tinkercad.com

Tinkercad — це безкоштовна, проста у використанні програма для 3D-дизайну, електроніки та програмування.

Onshape

Onshape

onshape.com

Вхід / Увійти в Onshape - сучасну систему CAD, яку використовують тисячі компаній по всьому світу.

OctoPrint

OctoPrint

octoprint.org

OctoPrint — це зручний веб-інтерфейс для вашого 3D-принтера.

SelfCAD

SelfCAD

selfcad.com

Проблема: програмне забезпечення професійного рівня 3D важко освоїти, тоді як програмне забезпечення початкового рівня затримується та обмежене. І обидва вони вимагають кількох програм для виконання завдання 3D-друку. Рішення SelfCAD пропонує можливості професійного рівня, його легко освоїти, він шв...

Jiga

Jiga

jiga.io

Синхронізуйте своїх постачальників із комунікаційним стеком вашої організації. Автоматизуйте запити пропозицій, замовлення на замовлення та відстеження статусу замовлень.

Altair One

Altair One

altairone.com

Altair One™ пропонує динамічний спільний доступ до технологій моделювання та аналізу даних, а також масштабованих HPC і хмарних ресурсів, усе в одному місці.

BuildBee

BuildBee

buildbee.com

Хмарне програмне забезпечення для зрізів і керування з інтегрованим середовищем блокового кодування, базовими функціями моделювання, такими як генератор форм для печива та генератор літофану, а також спрощений робочий процес. Він має такі чудові функції, як автоматичний інструмент відновлення пошкод...

Shapeways

Shapeways

shapeways.com

Shapeways — це провідна платформа, яка переосмислює створення продуктів за допомогою послуг з проектування, виробництва та продажу за допомогою 3D-друку.

Переглянути

Продукти

Завантажити

Підтримка

Компанія

Юридична інформація

© 2024 WebCatalog, Inc.

Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

Політика конфіденційності