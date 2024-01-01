Fictiv — це операційна система для виробництва на замовлення, яка дозволяє швидше, легше та ефективніше отримувати та постачати механічні частини. Наша інтелектуальна система, що підтримується найкращими в своєму класі спеціалістами з операцій, керує мережею перевірених і керованих партнерів по всьому світу для швидкого, високоякісного виробництва, від пропозиції до доставки. На сьогоднішній день Fictiv виготовив понад 20 мільйонів деталей як для компаній на ранній стадії розвитку, так і для великих підприємств, допомагаючи їм швидко впроваджувати інновації та швидше виводити продукти на ринок.

Вебсайт: fictiv.com

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