Fetii перевозить групи та компанії разом, на вимогу. Fetii — це програма для групових поїздок, яка дозволяє як споживачам, так і компаніям замовляти 15-місні мікроавтобуси на вимогу. Користувачі оплачують за допомогою системи QR-реєстрації, яка плавно розподіляє платежі між групою під час посадки. Групи більше не змушені бронювати чартерний транспортний засіб за тижні наперед, платити мінімум 5 годин за 15-хвилинну поїздку та не мати гнучкості оплати АБО розділяти групу та використовувати кілька транспортних засобів... Fetii усуває труднощі з груповим транспортуванням .

Вебсайт: fetii.com

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