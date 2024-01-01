Fermat

Fermat

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Вебсайт: fermat.app

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Fermat — це кардинальний інструмент штучного інтелекту, створений для революції в індустрії моди. Це дозволяє користувачам прискорено придумувати, проектувати та презентувати модний дизайн, що значно покращує їхній творчий робочий процес. Fermat також є дошкою для спільної роботи, яка дає змогу дизайнерам перетворювати свої ідеї на реалістичні візуальні ефекти. Користувач може перетворювати свої власноруч зроблені ескізи в реальність, отримуючи високоякісні рендери одним клацанням миші. Інструмент заохочує дизайнерів застосовувати свій унікальний стиль, використовуючи візуальні посилання, щоб підтримувати узгодженість своїх колекцій або оновлювати свої бестселери. Важливою наданою функцією є можливість змінювати вібрації, матеріали та кольори модних речей за лічені секунди. Він також пропонує можливість візуалізувати наряд на різних моделях і налаштувати налаштування за потреби. Fermat також дозволяє масштабувати високу роздільну здатність для покращення створених дизайнів і надає можливість перетворювати дизайни у ​​векторні формати, які можна редагувати. Це життєво важливий інструмент, який дозволяє творцям моди перетворювати свої ідеї на реальні прототипи, допомагає у візуальному вираженні ідей і сприяє ефективній співпраці між командами. Їй довіряють і використовують різні відомі компанії та незалежні модні консультанти.

Вебсайт: fermat.app

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