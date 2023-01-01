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Альтернативи - FeedbackExpress

HighLevel

HighLevel

gohighlevel.com

Найшвидше зростаюча біла платформа для агентств цифрового маркетингу. CRM, електронна пошта, двосторонні SMS, конструктор послідовностей тощо!

Podium

Podium

podium.com

Надайте своєму бізнесу несправедливу перевагу за допомогою оглядів, обміну повідомленнями, платежів, веб-чату тощо.

Trustpilot

Trustpilot

trustpilot.com

Trustpilot.com – це датський веб-сайт із відгуками споживачів, заснований у Данії у 2007 році, який містить огляди компаній у всьому світі. Щомісяця публікується майже 1 мільйон нових відгуків. Сайт пропонує безкоштовні послуги для компаній. Фірма покладається на користувачів, програмне забезпечення...

Kenect

Kenect

kenect.com

Взаємодійте зі своїми клієнтами там, де вони є – надсилаючи текстові повідомлення на їхній телефон. Подвоюйте кількість потенційних клієнтів, створюйте онлайн-огляди, фіксуйте платежі та починайте спілкування у відеочаті за допомогою текстових повідомлень.

Thryv

Thryv

thryv.com

Керуйте клієнтами в будь-який час, у будь-якому місці та на будь-якому пристрої за допомогою програмного забезпечення для малого бізнесу Thryv: CRM, текстовий та електронний маркетинг, соціальні мережі, веб-сайти тощо.

BirdEye

BirdEye

birdeye.com

BirdEye — це комплексна платформа для клієнтів. Понад 60 000 компаній різного розміру щодня використовують BirdEye, щоб їх можна було знайти в Інтернеті за допомогою оглядів, клієнти обирали за допомогою текстових повідомлень і були найкращою компанією за допомогою інструментів для опитування та ана...

PromoRepublic

PromoRepublic

promorepublic.com

Використовуйте платформу управління соціальними медіа PromoRepublic, щоб створювати та налаштовувати вміст за допомогою вбудованих інструментів, планувати його розміщення на кількох сторінках соціальних мереж, показувати рекламу та отримувати результати для свого бізнесу.

BrandYourself

BrandYourself

brandyourself.com

BrandYourself – це компанія з управління онлайн-репутацією та забезпечення конфіденційності, яка надає програмне забезпечення та послуги, зокрема: негативні результати Google, особисте брендування, захист приватної інформації, сканування Dark Web тощо.

G2

G2

g2.com

Порівняйте найкраще бізнес-програмне забезпечення та послуги на основі оцінок користувачів і соціальних даних. Огляд програмного забезпечення CRM, ERP, HR, CAD, PDM і маркетингу.

Marketing 360

Marketing 360

marketing360.com

Розвивайте свій бренд® за допомогою маркетингової платформи №1 для малого бізнесу.

BrightLocal

BrightLocal

brightlocal.com

Універсальна платформа для успішного локального пошуку · Підніміться в рейтингу, зміцніть свою репутацію та виділяйтеся в локальному пошуку за допомогою BrightLocal.

AppTweak

AppTweak

apptweak.com

AppTweak сприяє зростанню найпопулярніших програм та ігор у світі, надаючи корисну інформацію в простому інтерфейсі. → Спробуйте нас безкоштовно!

Text Request

Text Request

textrequest.com

Залучіть клієнтів Платформа обміну бізнес-повідомленнями, яка дає змогу надсилати текстові повідомлення з офісного номера телефону безпосередньо на комп’ютері, тож ви дійсно можете отримати відповідь.

Yext

Yext

yext.com

Yext — це технологічна компанія Нью-Йорка, яка працює в сфері онлайн-бренд-менеджменту. Він пропонує оновлення бренду за допомогою своєї хмарної мережі додатків, пошукових систем та інших засобів. Компанію заснували в 2006 році Говард Лерман, Браян Дістелбургер і Брент Мец. Останні дані показали, що...

Broadly

Broadly

broadly.com

Програмне забезпечення для онлайн-репутації та взаємодії з клієнтами допоможе вам створити свою онлайн-маркетингову стратегію, щоб ви могли залучити рекомендації клієнтів, потенційних клієнтів, відгуки та дохід.

Vendasta

Vendasta

vendasta.com

Найпростіший спосіб продавати цифрові рішення під власним брендом. Vendasta — це біла платформа для компаній, які надають цифрові рішення малому та середньому бізнесу.

AppFollow

AppFollow

appfollow.io

AppFollow ➡️ #1 Керування перевіркою додатків і інструмент ASO. Аналізуйте відгуки, керуйте рейтингами та відповідайте на відгуки, збільшуйте кількість органічних завантажень для App Store, Google Play, Amazon.

NiceJob

NiceJob

nicejob.com

Найпростіший спосіб отримати більше відгуків і створити свою репутацію. Створюйте ажіотаж у соціальних мережах, покращуйте свій SEO та збільшуйте продажі.

EmbedSocial

EmbedSocial

embedsocial.com

Найкраща платформа UGC для збору оглядів, історій, каналів соціальних мереж, фотографій і розміщення їх на будь-якому веб-сайті. Автоматично!

Yotpo

Yotpo

yotpo.com

Yotpo — це маркетингова платформа електронної комерції з найсучаснішими рішеннями для відгуків клієнтів, візуального маркетингу, лояльності, рефералів і SMS-маркетингу. Дізнайтеся більше про те, як ваш бренд може стимулювати зростання за допомогою Yotpo тут.

Kimoby

Kimoby

kimoby.com

Kimoby — це сучасна автоматизована комунікаційна платформа, інтегрована в DMS, яка спрощує зв’язок із клієнтами та залучення клієнтів. Підніміть ефективність обслуговування вашого дилерського центру до швидкої смуги.

Appbot

Appbot

appbot.co

Інструменти огляду й оцінки додатків, щоб підвищити рівень обслуговування клієнтів. Платформа для компаній, які серйозно ставляться до відгуків і рейтингів. Appbot надає світового класу огляд і моніторинг рейтингів, відповіді та аналіз.

ReviewTrackers

ReviewTrackers

reviewtrackers.com

ReviewTrackers – це нагороджена компанія, що розробляє програмне забезпечення для відгуків клієнтів. Отримати більше відгуків. Відповідайте клієнтам. Дізнайтеся про досвід клієнтів.

SpotOn

SpotOn

spoton.com

Системи торгових точок SpotOn і програмне забезпечення для обробки платежів створено для того, щоб працювати так, як ви працюєте. І вас цілодобово та без вихідних 365 підтримують люди, які справді небайдужі.

CallSource

CallSource

callsource.com

CallSource є лідером галузі для відстеження дзвінків, керування потенційними клієнтами та бізнес-аналітичних рішень. Зробіть максимум своїх маркетингових доларів і отримуйте виміряні результати.

Chatmeter

Chatmeter

chatmeter.com

Chatmeter надає брендам, що працюють у кількох місцях, локальну інформацію та інструменти, необхідні для моніторингу, аналізу та покращення досвіду клієнтів у масштабі.

Avarup

Avarup

avarup.com

Avarup is a cutting-edge online reviews management platform that empowers businesses to take control of their online reputation. With Avarup, companies can effortlessly gather, manage, and respond to customer reviews across various platforms from a single, intuitive dashboard. The platform offers to...

ReviewBot

ReviewBot

reviewbot.io

ReviewBot’s real-time review tracking helps you keep a pulse on what your customers are saying so you never miss a beat. Easily get reviews in Slack, Zendesk, email, or wherever your team works.

Ratesight

Ratesight

ratesight.com

Ratesight is an online review management platform that companies can use to gather and track reviews. Why is online review and reputation management important? Take a look at these stats: Consumers are willing to spend 31% more on businesses that have garnered great reviews. 84% of consumers say the...

Rallio

Rallio

rallio.com

With built-in social media syndication and scheduling capabilities, ad boosting, analytics, reputation management and more, Rallio is a smarter, simpler way for brands to maximize social marketing efforts. Rallio technology provides a complete social media ecosystem allowing manufacturers, corporate...

Get More Reviews

Get More Reviews

getmorereviews.com

Your reputation is of utmost importance and we can quickly help you grow your online reviews for sending out a positive message to all your customers. Call now.

FreshReview

FreshReview

freshreview.co

Take control of your online reviews. We make it easy for you to get 5-star reviews easily and show it off to the world. We help small businesses get up to 60% more reviews on platforms like Google and Yelp.

Shout About Us

Shout About Us

shoutaboutus.com

Shout About Us is the only complete reputation management platform and custom review response service built for agencies and brands. Since 2012, over 10,000 agencies, brands, and local businesses have leveraged Shout About Us platform to get more positive reviews, respond, and grow their businesses.

Reviewgrower

Reviewgrower

reviewgrower.com

With ReviewGrower, you’ll automatically get more 5 star reviews, market them on social media, increase conversions by embedding them on your website, and be protected from negative reviews.

LocalClarity

LocalClarity

localclarity.com

LocalClarity creates value for multi-location businesses and agencies, providing a suite of tools to improve local search & map discovery, build relationships through direct customer engagement (reviews, recommendations, Q&A, and posts), and discover insights across locations to build competitive ad...

TrustAnalytica

TrustAnalytica

trustanalytica.com

TrustAnalytica is the best online interaction solution to helps businesses grow and be found online. TrustAnalytica is all in one customer engagement tool. With a universal business toolkit, TrustAnalytica can help businesses provide excellent customer experiences and retain their customers by using...

GuestTouch

GuestTouch

guesttouch.com

GuestTouch is an all in one messaging platform that helps properties of all sizes connect with guests, deliver the best guest experiences, and drive more sales. Communicate with customers at all stages of their journey; from research/booking, pre-arrival, in-stay to post-stay. Not only you can conne...

Repuso

Repuso

repuso.com

Social testimonials & reviews on your own website as social proof. Increase your website's conversion with Repuso.

Localyser

Localyser

localyser.com

Localyser is an online reputation management & customer experience software that helps you turn online reviews into your most powerful marketing tool. We help multi-location brands such as the Tashas Group, Drive Auto Group and The Old Spaghetti Factory turn every review into an opportunity to impre...

ReviewPush

ReviewPush

reviewpush.com

ReviewPush was founded in 2011, and has seen tremendous growth since opening its digital doors to businesses worldwide. ReviewPush helps brands and businesses measure and manage their feedback, reach, and the experiences they provide for their customers. Whether you have 5 locations or 500; we offer...

Grab Your Reviews

Grab Your Reviews

grabyourreviews.com

One Easy Platform to Manage All Your Customer Reviews. Boost customer satisfaction with our easy-to-use platform that automates your online review management. Get more customer reviews, be found online, attract new customers – easily and effectively. Easily scaled and white-labeled for Agencies and ...

Listen360

Listen360

listen360.com

Listen360 is a powerful, NPS-based customer engagement and local marketing platform for businesses that understand customer feedback is key to creating loyalty, making smart decisions and growing their operation. Listen360 enables businesses to engage customers, take necessary action to improve defi...

ConsumerAffairs

ConsumerAffairs

consumeraffairs.com

With ConsumerAffairs for Brands, you can take control of the conversation happening about your products and services. Our reputation management platform, allows brands to not only collect consumer reviews in multiple ways but also communicate and resolve consumer concerns, increase star ratings and ...

GatherUp

GatherUp

gatherup.com

GatherUp is the reputation management platform for multi-location businesses and agencies. We turn the customer voice into customer loyalty. GatherUp is one platform that scales all aspects of your reputation management from listening to customers to understanding them to engaging with them so you c...

Rannkly

Rannkly

rannkly.com

Rannkly is an AI-driven platform that handles ONLINE REPUTATION by monitoring, analyzing, and responding to reviews and SOCIAL MEDIA by creating and scheduling interactive posts only at one single dashboard. Its brand-new feature UNIVERSAL QR CODE is an interface that reduces the manual efforts of b...

ReviewInc

ReviewInc

reviewinc.com

ReviewInc — це НАЙКРАЩЕ програмне забезпечення для репутації в Інтернеті та керування відгуками, яке створює огляди, відстежує та керує вашою бізнес-репутацією в Інтернеті на одній інформаційній панелі, тож ви можете більше зосередитися на веденні свого бізнесу, тоді як ReviewInc оптимізує та покращ...

EmbedMyReviews

EmbedMyReviews

embedmyreviews.com

EmbedMyReviews — це універсальна онлайн-платформа для управління репутацією. Перша платформа, яка забезпечує пряму інтеграцію Stripe, конструктор веб-сайтів одним клацанням миші та фокус на агентствах. Якщо ви шукаєте white-label, тоді немає кращого вибору, ніж EmbedMyReviews. Рівень налаштування, ф...

ResellerRatings

ResellerRatings

resellerratings.com

Ми об’єднуємо покупців і торговців, щоб покращити процес покупки. ResellerRatings допомагає клієнтам знаходити, вибирати та пропагувати продукти та бренди, які їм подобаються, водночас надаючи організаціям інструменти для покращення відкриття, підвищення конверсії та створення соціальної стійкості. ...

TrueReview

TrueReview

truereview.co

Найефективніший спосіб збільшити кількість відгуків у Google (або на будь-якому іншому веб-сайті) – це TrueReview! За допомогою TrueReview надсилання запитів на перевірку через SMS або електронну пошту є простим і не вимагає складного налаштування. TrueReview відстежує взаємодію ваших клієнтів із за...

Tagsen

Tagsen

tagsen.com

Бізнес- та маркетингові рішення для друку в Tagsen, найкращій в Індії онлайн-платформі для якісних продуктів, таких як візитки, банери, наклейки, листівки тощо.

URLScore.ai

URLScore.ai

urlscore.ai

Незалежно від того, чи ви обережні щодо безпеки веб-сайту перед відвідуванням чи прагнете покращити виявлення кіберзагроз, Urlscore тут, щоб допомогти. Використовуйте нашу веб-форму або інтегруйте наш API, щоб класифікувати URL-адреси та точно визначити потенційні ризики, забезпечуючи безпечніший до...

paiza

paiza

paiza.jp

Комплексний сайт пошуку роботи та навчання для ІТ-інженерів і програмістів [paiza]. Візуалізуйте свої навички за допомогою перевірки навичок програмування, і якщо ваші навички будуть визнані, ви можете отримати скаута від компанії, що дасть вам перевагу при зміні роботи. Це служба, яка оцінює «людей...

Reviews On My Website

Reviews On My Website

reviewsonmywebsite.com

ReviewsOnMyWebsite допомагає компаніям відстежувати, запитувати та демонструвати свої онлайн-огляди, щоб допомогти підвищити соціальні докази та зміцнити довіру своїх клієнтів.

Sitejabber

Sitejabber

sitejabber.com

Jabio, технологія, що лежить в основі Sitejabber, є платформою для просування бренду, яка дозволяє компаніям отримувати реальні відгуки. Компанії використовують наш комплексний, технологічний набір інструментів управління репутацією, щоб отримувати та широко публікувати відгуки на багатьох сайтах і ...

Oggvo

Oggvo

oggvo.com

Oggvo полегшує малим підприємствам розвиток і збереження конкурентоспроможності, спрощуючи роботу клієнтів на кожному етапі шляху.

Great Recruiters

Great Recruiters

greatrecruiters.com

Ми допомагаємо кадровим фірмам прискорити їх зростання, максимізуючи рентабельність інвестицій завдяки їхнім відгукам, рекомендаціям, репутації та рекрутерам.

Shopper Approved

Shopper Approved

shopperapproved.com

З 2010 року Shopper Approved допоміг понад 25 000 онлайн-компаніям зібрати в 10 разів більше оцінок і відгуків, ніж будь-яка інша онлайн-платформа оглядів. Ми також двічі удостоєні нагород Inc. 500, офіційний партнер Google Review і маємо рейтинг A+ BBB. Те, що дійсно відрізняє Shopper Approved, — ц...

Bazaarvoice

Bazaarvoice

bazaarvoice.com

Тисячі провідних світових брендів і роздрібних торговців довіряють технологіям, послугам і досвіду Bazaarvoice, щоб збільшити дохід, розширити охоплення, отримати практичну інформацію та створити лояльних прихильників. Згідно з новим замовленим дослідженням, проведеним Forrester Consulting від імені...

Reviews.io

Reviews.io

reviews.io

REVIEWS.io є провідним постачальником рішень для збору відгуків і маркетингу електронної комерції. Створіть свою онлайн-репутацію, заохочуйте лояльність споживачів і пов’яжіть свою бізнес-модель із вимогами ринку за допомогою справжніх відгуків клієнтів. Наші безконтрактні тарифні плани можна повніс...

Score My Reviews

Score My Reviews

scoremyreviews.com

Score My Review — це сучасне програмне забезпечення для огляду та управління репутацією для малого та середнього бізнесу. Наш автоматизований і простий у використанні інтерфейс допомагає власникам бізнесу збирати достовірні відгуки клієнтів на автопілоті. Завдяки оцінці моїх відгуків ви можете отрим...

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