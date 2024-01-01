Federal News Network

Federal News Network

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Вебсайт: federalnewsnetwork.com

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Федеральна мережа новин є джерелом останніх новин, інформації та аналізу для людей, які підтримують місії федеральних агентств. Розвідувальне співтовариство — це група з 17 агентств, які збирають інформацію для підтримки національної безпеки, військових операцій і зовнішньої політики.

Вебсайт: federalnewsnetwork.com

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