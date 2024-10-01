Альтернативи - Brandwatch Social Media Management

Meta Business Suite

Meta Business Suite

business.facebook.com

Керуйте своєю бізнес-активністю у Facebook, Messenger та Instagram з одного місця.

Hubspot

Hubspot

hubspot.com

HubSpot пропонує повну платформу маркетингу, продажів, обслуговування клієнтів і програмне забезпечення CRM, а також методологію, ресурси та підтримку, щоб допомогти підприємствам розвиватися краще. Почніть роботу з безкоштовними інструментами та оновлюйте їх у міру зростання. Завдяки Marketing Hub...

X Pro

X Pro

pro.x.com

X PRo, раніше TweetDeck, — це програма на інформаційній панелі соціальних мереж для керування обліковими записами X (раніше Twitter). Спочатку незалежний додаток, TweetDeck згодом був придбаний Twitter Inc. та інтегрований в інтерфейс Twitter. Він схожий на програму «Інформаційна панель» Twitter,...

Tumblr

Tumblr

tumblr.com

Tumblr (стилізований під tumblr і вимовляється як «тумблер») — це американський веб-сайт для мікроблогів і соціальних мереж, заснований Девідом Карпом у 2007 році та наразі належить Automattic. Сервіс дозволяє користувачам публікувати мультимедійний та інший контент у короткому блозі. Користувачі мо...

Feedly

Feedly

feedly.com

Ласкаво просимо до Feedly — платформи, де компанії та допитливі уми залишаються на випередженні! Ми прагнемо допомогти командам відстежувати конкурентів, відкривати нові тенденції та досліджувати нові загрози безпеці. Feedly AI — це набір моделей машинного навчання, які автоматично збирають, аналіз...

GoDaddy

GoDaddy

godaddy.com

GoDaddy Inc. – це американська публічна реєстратор інтернет-доменів і веб-хостингова компанія зі штаб-квартирою в Скоттсдейлі, штат Арізона, зареєстрованою в Делавері. Станом на червень 2020 року GoDaddy має понад 20 мільйонів клієнтів і понад 7000 співробітників по всьому світу. Компанія відома сво...

Buffer

Buffer

buffer.com

Buffer — це найбільш інтуїтивно зрозумілий і доступний інструмент керування соціальними мережами для малого бізнесу. З Buffer планувати, планувати та публікувати вміст соціальних мереж легше, ніж будь-коли. Найкраще те, що ви можете переглядати детальну аналітику соціальних мереж на багатьох платфор...

Odoo

Odoo

odoo.com

Odoo — це програмне забезпечення для управління бізнесом, включаючи CRM, електронну комерцію, виставлення рахунків, бухгалтерський облік, виробництво, склад, управління проектами та управління запасами. Версія для спільноти — це безкоштовне програмне забезпечення, ліцензоване згідно з GNU LGPLv3. Іс...

Linktree

Linktree

linktr.ee

Познайомтеся з Linktree™, безкоштовним інструментом для посилань на біографії, який використовують найкращі світові бренди, творці та впливові особи.

Hootsuite

Hootsuite

hootsuite.com

Забагато брендів погано ставляться до соціальних мереж. Ваші не повинні. Все починається з правильних інструментів. Тисячі брендів покладаються на платформу та рішення Hootsuite, щоб запускати блискучі соціальні кампанії, забезпечувати 5-зірковий досвід соціальної торгівлі та керувати всіма розмова...

Metricool

Metricool

metricool.com

Metricool — це платформа, яка дозволяє аналізувати, планувати та керувати своїми соціальними мережами як справжній професіонал. Інструмент, розроблений, щоб перенести ваші соціальні мережі на місяць. Плануйте публікації, аналізуйте важливі дані та створюйте виграшну стратегію. З ПК або мобільного пр...

Bitly

Bitly

bitly.com

Bitly — це служба скорочення URL-адрес і платформа керування посиланнями. Компанію Bitly, Inc. було засновано в 2008 році. Вона є приватною і розташована в Нью-Йорку. Bitly є провідною глобальною компанією SaaS, яка пропонує комплексну платформу, створену для того, щоб кожна частина інформації, як...

Verizon

Verizon

verizon.com

Verizon — американський оператор бездротової мережі, який раніше діяв як окремий підрозділ Verizon Communications під назвою Verizon Wireless.

SEMrush

SEMrush

semrush.com

Semrush — це провідна платформа SaaS для управління видимістю в Інтернеті, яка дозволяє компаніям у всьому світі проводити оптимізацію пошукових систем, оплату за клік, контент, соціальні медіа та конкурентоспроможні дослідницькі кампанії та отримувати вимірні результати від онлайн-маркетингу. Semru...

Zoho Social

Zoho Social

zoho.com

Zoho Social — це повна платформа управління соціальними медіа для компаній і агентств. Це допомагає планувати публікації, відстежувати згадки, створювати власні інформаційні панелі тощо. Zoho Social походить від Zoho.com — пакету з 40+ продуктів, яким довіряють понад 40 мільйонів користувачів. Він ...

Later

Later

later.com

Later — це платформа маркетингу та комерції в соціальних мережах, яка допомагає власникам бізнесу, творцям, агентствам і командам соціальних мереж розвивати свої бренди та бізнес в Інтернеті. Пізніше допоможе вам заощадити час і розвивати свій бізнес, спрощуючи керування всією стратегією соціальних...

Social Blade

Social Blade

socialblade.com

Social Blade (іноді пишеться як SocialBlade) — американський веб-сайт, який відстежує статистику та аналітику соціальних мереж. Social Blade, зокрема, відстежує платформу YouTube, але також містить аналітичну інформацію про Twitch, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, Trovo, Dailymotion, Mixer, DLi...

Simplified

Simplified

simplified.com

Simplified – це платформа для розробки та співпраці для сучасних маркетингових команд. Тепер можна створювати швидкий і оригінальний контент на всіх каналах без необхідності редагувати вручну після завантаження ресурсів; Simplified зробить усе за вас! Таким чином ви мінімізуєте клопоти, водночас пов...

Vista Social

Vista Social

vistasocial.com

Vista Social — це сучасна універсальна платформа соціальних мереж. Спеціально розроблені інструменти керування соціальними мережами, які допоможуть вам досягти ваших цілей. Функції включають публікацію та планування, звіти та аналітику, соціальну папку вхідних повідомлень і прослуховування, керуванн...

Planoly

Planoly

planoly.com

Planoly — це програма для планування контенту в соціальних мережах, якій довіряють понад 8 мільйонів творців контенту для створення ваших підписників у соціальних мережах. Використовуйте комплексні інструменти для створення контенту, щоб керувати кожною частиною вашої соціальної стратегії та розвива...

Constant Contact

Constant Contact

constantcontact.com

Constant Contact, Inc. – це онлайн-маркетингова компанія зі штаб-квартирою в Волтемі, штат Массачусетс, з додатковими офісами в Лавленді, штат Колорадо; і Нью-Йорк, Нью-Йорк. Constant Contact надає електронну пошту, соціальні медіа та інструменти маркетингу подій, щоб допомогти малим підприємствам ...

Planable

Planable

planable.io

Planable — це платформа для спільної роботи над вмістом, яка полегшує командну роботу в маркетингу. Це місце, де ви можете створювати, планувати, переглядати та затверджувати весь свій чудовий маркетинговий вміст для соціальних мереж, блогів, інформаційних бюлетенів, прес-релізів — що завгодно! Відч...

Sprout Social

Sprout Social

sproutsocial.com

Sprout Social є світовим лідером у сфері програмного забезпечення для керування та аналітики соціальних мереж. Інтуїтивно зрозуміла платформа Sprout передає потужні соціальні дані в руки понад 30 000 брендів, щоб вони могли досягти розумнішого та швидшого впливу на бізнес. Завдяки повному набору р...

Beacons

Beacons

beacons.ai

Створіть безкоштовне, красиве та настроюване посилання на біо-сайті за допомогою Beacons. Приєднуйтеся до понад 2 мільйонів творців у всьому світі та створіть просте у користуванні посилання на біосайті за лічені хвилини, щоб створити свій бренд, збільшити свою аудиторію та монетизувати свій вміст. ...

Qualtrics

Qualtrics

qualtrics.com

Qualtrics CoreXM використовується більш ніж 13 000 брендами та 75% зі списку Fortune 500. Qualtrics CoreXM є найбільш надійною, інтелектуальною та масштабованою універсальною платформою для управління досвідом. Qualtrics CoreXM є основоположним дослідницьким інструментом для створення, запуску та ан...

Loomly

Loomly

loomly.com

Loomly — це проста у використанні платформа керування соціальними медіа, яка допомагає створювати та планувати публікації, відстежувати аналітику та керувати єдиною папкою вхідних повідомлень у соціальних мережах. * Керуйте активами свого бренду в бібліотеці. * Підживлюйте свою історію за допомогою ...

Publer

Publer

publer.io

Publer — це платформа для керування соціальними медіа, яка дозволяє вам спільно працювати, планувати й аналізувати свої публікації у Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, LinkedIn, Pinterest, Google Business Profiles, YouTube, WordPress, Telegram і Mastodon з одного місця.

ContentStudio

ContentStudio

contentstudio.io

Оновіть свою стратегію соціальних медіа та вмісту за допомогою ContentStudio – найефективнішої потужності для компаній, агентств і маркетологів. Оптимізуйте процес створення вмісту та розширте свою присутність в Інтернеті. ContentStudio — це не просто ще один інструмент; це комплексне рішення для пр...

SocialPilot

SocialPilot

socialpilot.co

SocialPilot — це інструмент автоматизації маркетингу в соціальних мережах, який допомагає вам планувати й аналізувати свою маркетингову діяльність у соціальних мережах і таким чином підвищувати ефективність і охоплення соціальних мереж. 1) За допомогою SocialPilot ви можете підключити понад 9 соціал...

Heropost

Heropost

heropost.io

Heropost допомагає нашим користувачам підвищити ефективність свого бренду продуктивним і інтелектуальним способом за допомогою інструментів і показників, які розширюють їх можливості в соціальних мережах. Заснований у середині 2016 року, коли Instagram зріс у чотири рази, що зміцнило його актуальніс...

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