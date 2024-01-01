F1000Research — це видавнича платформа відкритих досліджень для вчених, науковців і клініцистів, яка пропонує швидку публікацію статей та інших результатів досліджень без редакторської упередженості. Усі статті виграють від прозорого рецензування та редакційних вказівок щодо надання всіх вихідних даних у відкритому доступі. F1000Research публікує статті та інші дослідницькі результати, що повідомляють про фундаментальні наукові, наукові, трансляційні та клінічні дослідження в галузі фізичних і біологічних наук, техніки, медицини, соціальних і гуманітарних наук. Усі дослідження підходять незалежно від передбачуваного рівня інтересу чи новизни; ми вітаємо підтверджуючі та негативні результати, а також нульові дослідження. F1000Research публікує різні типи досліджень, включаючи клінічні випробування, систематичні огляди, програмні засоби, статті про методи та багато іншого.

Вебсайт: f1000research.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «F1000 research». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.