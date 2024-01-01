EyeOnTask допомагає компаніям, які надають послуги на місцях, легко керувати робочим процесом, що робить його найкращим програмним забезпеченням для керування обслуговуванням на ринку. Ми надаємо рішення для організацій, що надають послуги на місцях, які зараз відчувають труднощі з керуванням розрізненим робочим процесом. Ми є клієнтоорієнтованою компанією, метою якої є скорочення витрат, підвищення продуктивності та оптимізація процесів кожної польової операції. Галузі, які ми обслуговуємо: 1. HVAC 2. Сантехніка 3. Встановлення та ремонт комп’ютерів 4. Транспортування та логістика 5. Будівництво 6. Відеоспостереження 7. Постачальник послуг Інтернету та кабельного телебачення 8. Боротьба зі шкідниками 9. Програмне забезпечення для прибирання 10. Догляд за газонами та ландшафтом 11. Басейн і спа 12. Сонячна установка 13. Системи пожежної безпеки та сигналізації 14. Ліфти, ліфти та ескалатори 15. Домашня автоматизація ... та багато іншого

Вебсайт: eyeontask.com

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