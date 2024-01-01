EyeOnTask

EyeOnTask

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Користуватися вебзастосунком

Вебсайт: eyeontask.com

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «EyeOnTask» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

EyeOnTask допомагає компаніям, які надають послуги на місцях, легко керувати робочим процесом, що робить його найкращим програмним забезпеченням для керування обслуговуванням на ринку. Ми надаємо рішення для організацій, що надають послуги на місцях, які зараз відчувають труднощі з керуванням розрізненим робочим процесом. Ми є клієнтоорієнтованою компанією, метою якої є скорочення витрат, підвищення продуктивності та оптимізація процесів кожної польової операції. Галузі, які ми обслуговуємо: 1. HVAC 2. Сантехніка 3. Встановлення та ремонт комп’ютерів 4. Транспортування та логістика 5. Будівництво 6. Відеоспостереження 7. Постачальник послуг Інтернету та кабельного телебачення 8. Боротьба зі шкідниками 9. Програмне забезпечення для прибирання 10. Догляд за газонами та ландшафтом 11. Басейн і спа 12. Сонячна установка 13. Системи пожежної безпеки та сигналізації 14. Ліфти, ліфти та ескалатори 15. Домашня автоматизація ... та багато іншого
Категорії:
Business
Програмне забезпечення для виставлення рахунків

Вебсайт: eyeontask.com

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Альтернативи

PayPal

PayPal

paypal.com

Stripe

Stripe

stripe.com

Wave

Wave

waveapps.com

Xero

Xero

xero.com

Zoho Invoice

Zoho Invoice

zoho.com

FreshBooks

FreshBooks

freshbooks.com

HoneyBook

HoneyBook

honeybook.com

Teamleader

Teamleader

teamleader.eu

Bookipi

Bookipi

bookipi.com

SuiteDash

SuiteDash

suitedash.com

Bill.com

Bill.com

bill.com

Moneybird

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ALLDATA

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Roopairs

Roopairs

roopairs.com

Joblogic

Joblogic

joblogic.com

Amazon Relay

Amazon Relay

relay.amazon.com

Loc8

Loc8

loc8.com

Unolo

Unolo

unolo.com

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