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Exxen

Exxen

exxen.com

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Щодня в EXXEN вас чекають нові контенти та формати-сюрпризи. Надійний вміст, який можна дивитися з дітьми, підлітками та всією родиною; Улюблені турецькі актори та артисти, впливові особи в соціальних мережах із найбільшою кількістю підписників та користувачі YouTube у моді серед молоді; Ексклюзивний та оригінальний вміст замість старомодного. Серіал із нагородженими акторами/актрисами для найрізноманітнішої аудиторії… Конкурси, шоу та розважальний контент, який раніше ніколи не проводився в Туреччині… Ексклюзивний контент для EXXEN від авторів новаторських документальних фільмів і біографій у Туреччині… Мультфільми, телешоу та анімація, створені лише для дітей компанією EXXEN… Зірки медіа, яких любить молодь, різноманітний контент, який може сподобатися молоді ...і багато іншого тільки в EXXEN!

Вебсайт: exxen.com

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