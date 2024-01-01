ExtendMusic.AI — це інструмент штучного інтелекту, який дозволяє творцям музики покращувати та розширювати свої оригінальні композиції, створюючи свіжу та надихаючу музику. Користувач спочатку завантажує свою унікальну музику у форматі .wav або .mp3, а потім технологія AI використовує передові алгоритми для створення нових звукових доріжок, які доповнюють і збагачують оригінальний твір. Інструмент був створений Марком Допплером і пропонує систему на основі кредитів, причому кількість кредитів, необхідних для завантаження, залежить від довжини файлу. Генеруюча технологія штучного інтелекту ExtendMusic.AI може зайняти до шістдесяти секунд для створення нових аудіодоріжок, а більший час коштує додаткових кредитів. ExtendMusic.AI ідеально підходить для творців музики, які прагнуть підсилити свій звук за допомогою нових, інноваційних та персоналізованих композицій. Інструмент може бути корисним для створення аранжувань до фільмів, саундтреків до відеоігор і рекламних роликів. Загалом ExtendMusic.AI пропонує інноваційне рішення для творців музики, які хочуть покращити та розширити свої оригінальні звукові доріжки за допомогою створеного вмісту. Інструмент забезпечує простий у використанні інтерфейс, у якому легко орієнтуватися. Він пропонує систему на основі кредитів, яка є зручною та доступною, що робить її доступною для широкого кола користувачів.

Вебсайт: extendmusic.ai

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