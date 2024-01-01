ExtendImage AI — це інструмент, який використовує генеративний штучний інтелект (AI) для розширення зображень. Цей інструмент дозволяє користувачам застосовувати різноманітні методи ШІ до своїх зображень, наприклад додавати нові елементи, змішувати стилі та створювати колірні палітри. Він розроблений, щоб бути зручним і простим у використанні, з кількома простими кроками, щоб почати. Користувачі можуть завантажити своє зображення та вибрати потрібну техніку штучного інтелекту, наприклад додати передній план або фон, змішати два зображення або створити палітру кольорів. Інструмент також пропонує низку розширених функцій, таких як регулювання інтенсивності ефекту ШІ та редагування вихідного зображення. ExtendImageAI можна використовувати для створення нових унікальних зображень, а також для розширення наявних зображень. Це чудовий інструмент для графічних дизайнерів, цифрових художників та всіх, хто хоче створювати цікаві візуальні ефекти.

Вебсайт: extendimage.ai

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