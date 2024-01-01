Expres.online

Expres.online

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Вебсайт: expres.online

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Читайте щоденні останні новини та заголовки, пов’язані з економікою, політикою, спортом, способом життя, міжнародними новинами тощо. Експрес — україномовна львівська щоденна широкоформатна газета, заснована 1992 року.[1][2] Вона претендує на звання найбільшої за тиражем газети в Україні українською мовою.

Вебсайт: expres.online

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