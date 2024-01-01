Альтернативи - Exploratory

Box

Box

box.com

Box, Inc. (раніше Box.net) — американська інтернет-компанія, розташована в Редвуд-Сіті, Каліфорнія. Компанія зосереджена на хмарному управлінні вмістом і службі обміну файлами для бізнесу. Офіційні клієнти та програми доступні для Windows, macOS і кількох мобільних платформ. Box була заснована в 200...

Databricks

Databricks

databricks.com

Databricks — це компанія, заснована першими творцями Apache Spark. Databricks виник із проекту AMLab в Каліфорнійському університеті в Берклі, який брав участь у створенні Apache Spark, фреймворку розподіленого обчислення з відкритим кодом, створеного на основі Scala. Databricks розробляє веб-платфо...

Deepnote

Deepnote

deepnote.com

Керовані блокноти для науковців і дослідників даних.

Alibaba Cloud

Alibaba Cloud

alibabacloud.com

Alibaba Cloud надає інтегрований набір надійних і безпечних інструментів і продуктів для хмарних обчислень, допомагаючи вам створювати хмарну інфраструктуру, центри обробки даних у багатьох регіонах, щоб розширити можливості вашого бізнесу. Спробуйте безкоштовно.

Obviously AI

Obviously AI

obviously.ai

Весь процес запуску Data Science – побудова алгоритму машинного навчання, пояснення результатів і прогнозування результатів, упаковані в один клік.

Observable

Observable

observablehq.com

Досліджуйте, аналізуйте та пояснюйте дані. Як команда. Відкрийте для себе нові ідеї, дайте відповіді на додаткові запитання та приймайте кращі рішення.

Lightning AI

Lightning AI

lightning.ai

PyTorch, Lightning fast – платформа для команд, які створюють ШІ без головного болю.

RunLve

RunLve

web.runlve.com

Runlve знаходиться в центрі революції ШІ. Runlve надає інструменти науки про дані, MLO, а також керування даними та моделями, щоб надати нашим клієнтам і спільноті можливості ШІ для просування їхніх проектів.

OpenText

OpenText

opentext.com

OpenText Corporation (також пишеться як opentext) — це канадська компанія, яка розробляє та продає програмне забезпечення для управління корпоративною інформацією (EIM). OpenText зі штаб-квартирою у Ватерлоо, Онтаріо, Канада, є найбільшою канадською компанією програмного забезпечення станом на 2014 ...

Hex

Hex

hex.tech

Hex — це сучасна платформа даних для науки та аналітики даних. Ноутбуки для спільної роботи, чудові програми для обробки даних і безпека корпоративного рівня.

Landing AI

Landing AI

landing.ai

Комп’ютерне бачення стало надзвичайно простим. Створіть і розгорніть свою систему комп’ютерного зору за лічені хвилини. Немає потреби в складному програмуванні чи досвіді ШІ.

mindsdb

mindsdb

mindsdb.com

НЛП у вашій базі даних. Застосуйте потужність моделей OpenAI GPT і Hugging Face до текстових даних у вашій базі даних лише за кілька рядків SQL

Clarifai

Clarifai

clarifai.com

Clarifai є провідною платформою Full Stack AI, LLM і комп’ютерного зору для моделювання неструктурованих зображень, відео, тексту та аудіоданих.

Kili Technology

Kili Technology

kili-technology.com

Простий і швидкий інструмент анотацій для розширення проектів машинного навчання.

Akkio

Akkio

akkio.com

Прогностичний ШІ для аналітиків. Надайте своїм операціям конкурентну перевагу за допомогою швидкої інформації та прогнозів без зусиль. Кодування не потрібно.

Dataiku

Dataiku

dataiku.com

Dataiku — це компанія зі штучного інтелекту (ШІ) і машинного навчання, заснована в 2013 році. У грудні 2019 року Dataiku оголосила, що CapitalG — венчурний фонд останньої стадії зростання, який фінансується Alphabet Inc. — приєднався до Dataiku як інвестор і що він отримав статус єдинорога, оцінений...

Saturn Cloud

Saturn Cloud

saturncloud.io

Люблять спеціалісти з обробки даних, керують ІТ. Ваше комплексне рішення для розробки, розгортання та конвеєрів даних у хмарі.

V7

V7

v7labs.com

Повна інфраструктура для корпоративних навчальних даних, що охоплює маркування, робочі процеси, набори даних і людей у ​​циклі.

Labellerr

Labellerr

labellerr.com

Labellerr — це лише навчальна платформа даних із Smart Feedback Loop. Наша технологія допомагає організаціям, які перш за все займаються штучним інтелектом і розробляють штучний інтелект комп’ютерного бачення, щоб автоматизувати свою систему обробки даних. Наша платформа saas вирішує завдання для на...

DagsHub

DagsHub

dagshub.com

DAGsHub – це місце, де люди створюють наукові проекти даних. Використовуйте DAGsHub, щоб знаходити, відтворювати та робити внесок у ваші улюблені проекти науки про дані.

Bitdeer

Bitdeer

bitdeer.com

Bitdeer є провідною у світі платформою для обміну майнерами, де користувачам надається повний спектр рішень для майнінгу криптовалют і хмарного хостингу. Це перша в світі платформа, яка забезпечує реальну обчислювальну потужність для найменшого 1 TH.

IBM

IBM

ibm.com

IBM Cognos Analytics діє як ваш надійний другий пілот для бізнесу з метою зробити вас розумнішими, швидшими та впевненішими у прийнятті рішень на основі даних. IBM Cognos Analytics надає кожному користувачеві — спеціалісту з обробки даних, бізнес-аналітику чи фахівцю, який не займається ІТ — більше ...

Qlik

Qlik

qlik.com

Qlik® допомагає вам використовувати ваші дані для вирішення проблем, досягнення нових цілей і задоволення критичних потреб бізнесу. Все починається тут. З лідером галузі в інтеграції даних і аналітичних рішеннях, які підтримують вашу стратегію ШІ.

TensorFlow

TensorFlow

tensorflow.org

TensorFlow — це безкоштовна бібліотека програмного забезпечення з відкритим кодом для машинного навчання та штучного інтелекту. Його можна використовувати в ряді завдань, але він зосереджений на навчанні та висновках глибоких нейронних мереж. Він був розроблений командою Google Brain для внутрішньог...

Anaconda

Anaconda

anaconda.com

Маючи понад 45 мільйонів користувачів і 250 000 організацій, які використовують платформу, Anaconda є найпопулярнішою у світі платформою для обробки даних і основою сучасного розвитку ШІ. Компанія стала піонером у використанні Python для науки про дані, підтримувала свою активну спільноту та продовж...

PopSQL

PopSQL

popsql.com

PopSQL — це еволюція застарілих редакторів SQL, таких як DataGrip, DBeaver, Postico. Ми надаємо чудовий сучасний редактор SQL для команд, орієнтованих на дані, які прагнуть заощадити час, підвищити точність даних, швидше залучати нових найманців і швидко надавати інформацію для бізнесу. За допомогою...

Chooch

Chooch

chooch.ai

Рішення Chooch для комп’ютерного бачення допомагають компаніям автоматизувати візуальний перегляд своїх відео та зображень, щоб виявляти та розуміти важливість найдрібніших візуальних елементів — і все це в режимі реального часу, щоб надати корисну інформацію для прийняття бізнес-рішень.

Sensetime

Sensetime

sensetime.com

Прагне до розробки інноваційних технологій штучного інтелекту, роблячи позитивний внесок в економічний, соціальний і людський розвиток.

H2O.ai

H2O.ai

h2o.ai

H2O.ai є провідним постачальником платформ Generative AI і Machine Learning з відкритим кодом, який прагне демократизувати AI. Він перетворює технічну майстерність 30 майстрів Kaggle у прості хмарні продукти ШІ для Generative AI та машинного навчання, які вирішують серйозні проблеми. Клієнти, спільн...

SAS

SAS

sas.com

Робіть більше завдяки швидшому та продуктивнішому штучному інтелекту та аналітиці від найнадійнішого партнера з аналітики на планеті. Створюйте відповіді так само швидко, як світ створює дані за допомогою SAS. Маючи понад сорок років аналітичних інновацій, SAS надає клієнтам у всьому світі ПОТУЖНІСТ...

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