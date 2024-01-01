Альтернативи - Excalidraw+

ArcSite

arcsite.com

ArcSite дозволяє легко створювати професійно виглядаючі креслення на iPad, планшеті Android або пристрої з ОС Windows за лічені хвилини, а потім автоматично генерувати зліт, розраховувати вартість і маржу та навіть створювати виграшну пропозицію на основі цих креслень, працюючи над сайт роботи або б...