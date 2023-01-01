Альтернативи - Exatom

Hippoc

hippoc.ai

Маркетологи та дизайнери, ви втомилися від тривалого, дорогого та незалежного від прибутку процесу створення дизайну реклами? Програмне забезпечення Hippoc Neuro-AI за лічені секунди та з точністю передбачає, як оптимізувати ваші проекти, щоб максимізувати рейтинг кліків, коефіцієнт конверсії та ств...