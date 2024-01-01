EvolveAI — це навчальний інструмент на основі штучного інтелекту, який має на меті надати доступний досвід тим, хто переслідує свої навчальні цілі. Він поєднує складний штучний інтелект із провідними тренерами галузі, спортсменами світового класу та найновішими дослідженнями для створення індивідуальних планів тренувань. Одним із основних аспектів його функціональності є класична блокова періодизація, яка використовує тренування з низькою інтенсивністю/високим обсягом. EvolveAI надає спортсменам гнучкість у виборі різноманітних стилів і комбінацій топ-сетів для різних програм, таких як присідання, лежачи або станова тяга. Потім ці параметри визначають гучність тренування. Система штучного інтелекту в EvolveAI адаптує тренування на основі аналізу тренування, показуючи алгоритм тренування, розроблений для оптимізації кожного підйому під час макроциклу. Він не тільки забезпечує правильну послідовність вправ, але також оснащений спеціальними відео та інструкціями для правильної форми та техніки. Цей інструмент розроблений, щоб запропонувати економічно ефективне та індивідуальне рішення, усуваючи потребу в індивідуальній зустрічі з тренером. Користувачі можуть розраховувати на оптимізовані тренування для своїх цілей, а завдяки постійному використанню та регулярним перевіркам вони можуть ефективно працювати над досягненням своїх фітнес-цілей.

Вебсайт: evolveai.app

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