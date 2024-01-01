Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Everleagues» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Everleagues — це платформа для спілкування та співпраці. Його унікальне поєднання власних функцій і безпеки корпоративного рівня забезпечує безперебійне обслуговування в офісі та клієнтах, що підвищує продуктивність, співпрацю, задоволеність клієнтів і прибутковість. Чат, голосовий зв’язок, відео, передача файлів, електронний знак та інші інструменти продуктивності знаходяться в одному віртуальному робочому просторі вашої власної фірми на базі Everleagues.

Вебсайт: everleagues.com

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