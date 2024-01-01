Everlance

Everlance

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Вебсайт: everlance.com

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Everlance — це різновид програмного забезпечення для обліку кілометражу та витрат, яке допомагає компаніям зменшити витрати на відшкодування, заощадити час і надати мобільним працівникам привабливі переваги при роботі. Маючи понад 3 мільйони користувачів, Everlance відомий як простий у використанні, легкий в адмініструванні та простий у веденні бізнесу. Наскрізна платформа пропонує комплексне рішення для відшкодування транспортних засобів із: Додатком №1 для відстеження пробігу в App Store, який містить автоматичні журнали пробігу на основі GPS і вбудований захист конфіденційності Настроювані потоки затвердження звітів про відшкодування та позначки викидів Варіанти відшкодування працівникам щомісяця, раз на два або раз на два тижні Перевірка водійських прав і страховки Безперервні перевірки свідоцтва транспортного засобу (MVR) і навчання з безпеки водіїв Інтегроване управління витратами Завдяки видимості на кожному кроці ви можете точно й ефективно відшкодовувати своїм співробітникам витрати на пробіг і витрати. Крім того, отримайте нове уявлення про те, як співробітники проводять свій день, сприяючи підвищенню підзвітності та ефективнішому розподілу ресурсів. Everlance підтримує всі типи програм відшкодування транспортних засобів без/низьких податків. Незалежно від того, чи надаєте ви зараз службові автомобілі, користуєтеся ручними процесами чи працюєте від іншого постачальника, команда експертів Everlance може допомогти вам визначити правильну програму(-и) для вашого бізнесу та підтримувати відповідність IRS. Персоналізовані відшкодування за фіксованою та змінною ставкою (FAVR), у тому числі відшкодування в центах за милю (CPM) підзвітні надбавки Відстеження автопарку Кожен клієнт має призначеного менеджера з успіху клієнтів, який служить вашим єдиним контактним пунктом і проводить щоквартальні огляди вашого бізнесу. Служба підтримки доступна 7 днів на тиждень по телефону, чату та електронною поштою, щоб підтримати вас і ваших співробітників у дорозі.
Категорії:
Business
Програмне забезпечення для управління витратами

Вебсайт: everlance.com

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Paycom

Paycom

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Rippling

Rippling

rippling.com

Paychex

Paychex

paychex.com

Mercury

Mercury

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Zoho Expense

zoho.com

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Stessa

stessa.com

Expensify

Expensify

expensify.com

Reimbi

Reimbi

reimbi.com

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