Альтернативи - Evalgator
Indeed
indeed.com
Indeed – це всесвітня американська пошукова система для списків вакансій, пов’язана з працевлаштуванням, запущена в листопаді 2004 року. Це дочірня компанія японської Recruit Co. Ltd. зі спільними штаб-квартирами в Остіні, штат Техас, і Стемфорді, штат Коннектикут, з додатковими офісами по всьому св...
Moodle
moodle.org
Moodle — це багатофункціональна, безпечна та масштабована система керування навчанням із відкритим вихідним кодом, яка легко інтегрується з іншими платформами та може бути налаштована для будь-якого обраного вами методу навчання чи навчання. Зі свіжими та інтуїтивно зрозумілими інтерфейсами Moodle п...
HiBob
hibob.com
bob HRIS — це платформа управління персоналом, яка допомагає динамічним компаніям виявляти найкраще у своїх співробітниках. Наше програмне забезпечення для управління персоналом унікальне, інтуїтивно зрозуміле та розумне
HireVue
hirevue.com
HireVue — це ваша наскрізна платформа для найму персоналу з програмним забезпеченням для відеоінтерв’ю, оцінюванням, текстовими інструментами найму та розмовними чат-ботами зі штучним інтелектом. Створіть швидший, справедливіший і зручніший процес найму за допомогою HireVue. Наше програмне забезпече...
iMocha
imocha.io
iMocha надає цілісну платформу та рішення для організацій для реалізації стратегії «Навички першочергово» через запатентовану платформу оцінки навичок і аналізу навичок наступного покоління на базі штучного інтелекту — для залучення талантів (FTE і контингент), а також для внутрішнього розвитку та у...
TestGorilla
testgorilla.com
Ви наймаєте? Чи знаєте ви, що можете визначити найкращих кандидатів за допомогою оцінки талантів? TestGorilla надає вам найкращі інструменти для оцінки навичок претендентів на роботу та швидшого прийняття кращих рішень щодо найму. Наша бібліотека тестів на навички дає вам найкращу прогнозну цінність...
Interviewer.AI
interviewer.ai
Наша платформа ATS Lite автоматизує 80% процесу попереднього відбору за допомогою односторонніх відеоінтерв’ю на основі штучного інтелекту. Перевіряйте кандидатів ефективніше. Отримайте знижку 50% цього місяця з промокодом INTERVIEW50. Дозвольте нам визначити ваших найкращих кандидатів, щоб ви могли...
HiPeople
hipeople.io
Наймання найкращих спеціалістів є критичним завданням, яке вимагає ретельного відбору. Сучасні команди технічної допомоги використовують комплексний інструментарій перевірки HiPeople, щоб скоротити час перевірки на 95%. Наш найсучасніший інструментарій скринінгу поєднує в собі потужність оцінок на о...
Glider AI
glider.ai
Платформа Glider AI Skill Intelligence Platform, переможець 2021 SIA за найінноваційнішу HR-технологію, надає рішення для найму, включаючи віртуальне оцінювання, кодування/відеоінтерв’ю, екранних ботів тощо для масштабування найму висококваліфікованих спеціалістів для підприємств, кадрових фірм і MS...
TestDome
testdome.com
TestDome пропонує тести робочих навичок, які допомагають менеджерам швидше найняти найкращого кандидата. Ми пропонуємо тести для широкого кола галузей, включаючи програмування, бухгалтерський облік, обслуговування клієнтів, управління проектами тощо. - Наші понад 1000 запитань перевіряють вирішення ...
The Predictive Index
predictiveindex.com
Predictive Index вважає, що кожна бізнес-проблема – це проблема людей. Дані про людей повинні керувати кожним кроком шляху співробітника, від першої співбесіди до великого підвищення, і вони також повинні керувати вашою бізнес-стратегією. Ми називаємо це «оптимізацією талантів», і кожна частина нашо...
Crystal
crystalknows.com
Для бізнес-професіоналів успіх зустрічі залежить від ефективної підготовки. Наша місія полягає в тому, щоб наші клієнти відчували себе добре підготовленими та впевненими перед кожною важливою зустріччю. Crystal — це провідна платформа для підготовки до зустрічей, якій довіряють понад 1000 організаці...
AssessFirst
assessfirst.com
Подивіться, ким є люди насправді. Поєднайте силу штучного інтелекту та сучасну психологію з AssessFirst. Передбачте кандидатів, які, швидше за все, досягнуть успіху у вашому бізнесі.
Vizzy
vizzy.com
Оновлення резюме, щоб побачити покоління талантів, як ніколи раніше Ландшафт набору персоналу на ранніх етапах кар’єри швидко розвивається, і компанії шукають інноваційні методи залучення та розуміння резерву талантів покоління Z. Традиційні резюме часто не відображають справжньої сутності кандидата...
Ducknowl
ducknowl.com
Ducknowl — це платформа для перевірки й оцінки талантів, яка допомагає рекрутерам і кадровим агентствам за лічені секунди визначити найкращих кандидатів. Ducknowl використовує відеоінтерв’ю, відбір резюме, оцінку навичок, нагляд за ШІ та інструменти обміну відеоповідомленнями, щоб зібрати всі дані к...
Criteria
criteriacorp.com
Приймайте кращі рішення щодо талантів. Ваша мета - створити найкращу команду. Наша мета – допомогти вам досягти цього за допомогою багатовимірних оцінок, які підтверджуються наукою та здійснюються через нашу надійну та зручну платформу.
Skillsarena
skillsarena.com
Skillsarena створює та розробляє онлайн-тести з можливістю налаштування для оцінки здібностей кандидатів. Незалежно від того, чи хочете ви перевірити здібності, основні та професійні навички, використати ситуаційні тести, створити власні тести з нуля або сформулювати особистість кандидата, у нас є р...
Talentoday
talentoday.com
Talentoday надає науково-орієнтовану аналітику людей, щоб сприяти прийняттю кращих рішень на всіх етапах життєвого циклу роботи. Наша техніка аналізує та прогнозує поведінку на робочому місці, мотивацію та успіх.
Hire Success
hiresuccess.com
Система тестування працевлаштування Hire Success® пропонує малим і середнім підприємствам доступ до перевіреної системи найму, яка використовується тисячами компаній у всьому світі. Ця структура розроблена для створення об’єктивної системи найму, яку можна використовувати для постійного вдосконаленн...
Byteboard
byteboard.dev
Byteboard змінив дизайн інтерв’ю, щоб зробити його ефективнішим, ефективнішим і справедливішим для всіх. Співбесіда на Byteboard — це вправа, де кандидати працюють над технічним дизайном і програмуванням у рамках невеликого проекту. Матеріали співбесіди оцінюються за структурованими рубриками, і ств...
GoodJob
goodjob.io
Доведено, що лише один інструмент передбачає довголіття та продуктивність співробітників — PATH Assessment™.
Hirenest
hirenest.com
Hirenest надає програмне забезпечення для оцінки перед працевлаштуванням для швидкого та глибокого підбору персоналу.
Equalture
equalture.com
Формування світу неупередженого найму за допомогою даних та гейміфікації. Від визначення критеріїв найму до відбору кандидатів. Гейміфікуйте свій процес найму, щоб почати діяти на основі наукових ідей із у 5 разів вищою кореляцією з успіхом найму замість упереджень.
HighMatch
highmatch.com
HighMatch — це сучасний підхід до оцінювання працевлаштування, розроблений завдяки досвіду нашої внутрішньої команди психологів на робочому місці. Ми надаємо персоналізовану інформацію про кандидатів на кожному етапі циклу найму, що сприяє кращим підборам і щасливішим співробітникам. У HighMatch ми ...
Bryq
bryq.com
Bryq — це платформа аналізу талантів, яка допомагає організаціям швидко наймати потрібних людей і дозволяє наявним талантам повністю реалізувати свій потенціал. Використовуючи найновіші розробки психології вводу-виводу, Bryq пропонує платформу на базі ШІ, яка дає змогу фахівцям і керівникам відділу ...
WeCP
wecreateproblems.com
WeCP – це онлайн-платформа для оцінювання, яка дозволяє виявляти та розвивати навички роботи з людьми. WeCP вважається найбільшим у світі банком оцінювання професійних навичок. Платформа ідеально підходить для компаній, які прагнуть безперебійно проводити оцінювання різних навичок і посадових ролей ...
TalentMesh
talentmesh.com
Платформа TalentMesh — це інтуїтивно зрозуміла платформа рекрутингу, заснована на новітніх технологіях, яка дозволяє відстежувати, автоматизувати та покращувати повний цикл рекрутингу. Платформа поєднує просту у використанні систему відстеження кандидатів із якісними тестами перед працевлаштуванням,...
Pulsifi
pulsifi.me
Платформа даних про людей Pulsifi допомагає організаціям підвищити якість і ефективність залучення та управління талантами, використовуючи прогнозну аналітику та штучний інтелект. Наша платформа дозволяє організаціям цілісно розуміти важкі навички, слабкі риси та інші аспекти кожного кандидата чи пр...
Cangrade
cangrade.com
Створюйте та утримуйте робочу силу, яка перевершує за допомогою рішень Cangrade у 10 разів точніших кадрових рішень. Озброєні неупередженою інформацією про таланти, оцінювання Cangrade перед прийомом на роботу, відеоінтерв’ю, перевірка рекомендацій та електронне навчання допоможуть вам швидко, успіш...
Vervoe
vervoe.com
Місія Vervoe полягає в тому, щоб приймати на роботу залежно від заслуг, а не досвіду. Ми допомагаємо роботодавцям приймати рішення щодо найму на основі того, наскільки добре кандидати справді можуть виконувати роботу, а не того, наскільки добре вони виглядають на папері. Vervoe замінює традиційний п...