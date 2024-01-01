Альтернативи - Evalgator

Indeed

Indeed

indeed.com

Indeed – це всесвітня американська пошукова система для списків вакансій, пов’язана з працевлаштуванням, запущена в листопаді 2004 року. Це дочірня компанія японської Recruit Co. Ltd. зі спільними штаб-квартирами в Остіні, штат Техас, і Стемфорді, штат Коннектикут, з додатковими офісами по всьому св...

Moodle

Moodle

moodle.org

Moodle — це багатофункціональна, безпечна та масштабована система керування навчанням із відкритим вихідним кодом, яка легко інтегрується з іншими платформами та може бути налаштована для будь-якого обраного вами методу навчання чи навчання. Зі свіжими та інтуїтивно зрозумілими інтерфейсами Moodle п...

HiBob

HiBob

hibob.com

bob HRIS — це платформа управління персоналом, яка допомагає динамічним компаніям виявляти найкраще у своїх співробітниках. Наше програмне забезпечення для управління персоналом унікальне, інтуїтивно зрозуміле та розумне

HireVue

HireVue

hirevue.com

HireVue — це ваша наскрізна платформа для найму персоналу з програмним забезпеченням для відеоінтерв’ю, оцінюванням, текстовими інструментами найму та розмовними чат-ботами зі штучним інтелектом. Створіть швидший, справедливіший і зручніший процес найму за допомогою HireVue. Наше програмне забезпече...

iMocha

iMocha

imocha.io

iMocha надає цілісну платформу та рішення для організацій для реалізації стратегії «Навички першочергово» через запатентовану платформу оцінки навичок і аналізу навичок наступного покоління на базі штучного інтелекту — для залучення талантів (FTE і контингент), а також для внутрішнього розвитку та у...

TestGorilla

TestGorilla

testgorilla.com

Ви наймаєте? Чи знаєте ви, що можете визначити найкращих кандидатів за допомогою оцінки талантів? TestGorilla надає вам найкращі інструменти для оцінки навичок претендентів на роботу та швидшого прийняття кращих рішень щодо найму. Наша бібліотека тестів на навички дає вам найкращу прогнозну цінність...

Interviewer.AI

Interviewer.AI

interviewer.ai

Наша платформа ATS Lite автоматизує 80% процесу попереднього відбору за допомогою односторонніх відеоінтерв’ю на основі штучного інтелекту. Перевіряйте кандидатів ефективніше. Отримайте знижку 50% цього місяця з промокодом INTERVIEW50. Дозвольте нам визначити ваших найкращих кандидатів, щоб ви могли...

HiPeople

HiPeople

hipeople.io

Наймання найкращих спеціалістів є критичним завданням, яке вимагає ретельного відбору. Сучасні команди технічної допомоги використовують комплексний інструментарій перевірки HiPeople, щоб скоротити час перевірки на 95%. Наш найсучасніший інструментарій скринінгу поєднує в собі потужність оцінок на о...

Glider AI

Glider AI

glider.ai

Платформа Glider AI Skill Intelligence Platform, переможець 2021 SIA за найінноваційнішу HR-технологію, надає рішення для найму, включаючи віртуальне оцінювання, кодування/відеоінтерв’ю, екранних ботів тощо для масштабування найму висококваліфікованих спеціалістів для підприємств, кадрових фірм і MS...

TestDome

TestDome

testdome.com

TestDome пропонує тести робочих навичок, які допомагають менеджерам швидше найняти найкращого кандидата. Ми пропонуємо тести для широкого кола галузей, включаючи програмування, бухгалтерський облік, обслуговування клієнтів, управління проектами тощо. - Наші понад 1000 запитань перевіряють вирішення ...

The Predictive Index

The Predictive Index

predictiveindex.com

Predictive Index вважає, що кожна бізнес-проблема – це проблема людей. Дані про людей повинні керувати кожним кроком шляху співробітника, від першої співбесіди до великого підвищення, і вони також повинні керувати вашою бізнес-стратегією. Ми називаємо це «оптимізацією талантів», і кожна частина нашо...

Crystal

Crystal

crystalknows.com

Для бізнес-професіоналів успіх зустрічі залежить від ефективної підготовки. Наша місія полягає в тому, щоб наші клієнти відчували себе добре підготовленими та впевненими перед кожною важливою зустріччю. Crystal — це провідна платформа для підготовки до зустрічей, якій довіряють понад 1000 організаці...

AssessFirst

AssessFirst

assessfirst.com

Подивіться, ким є люди насправді. Поєднайте силу штучного інтелекту та сучасну психологію з AssessFirst. Передбачте кандидатів, які, швидше за все, досягнуть успіху у вашому бізнесі.

Vizzy

Vizzy

vizzy.com

Оновлення резюме, щоб побачити покоління талантів, як ніколи раніше Ландшафт набору персоналу на ранніх етапах кар’єри швидко розвивається, і компанії шукають інноваційні методи залучення та розуміння резерву талантів покоління Z. Традиційні резюме часто не відображають справжньої сутності кандидата...

Ducknowl

Ducknowl

ducknowl.com

Ducknowl — це платформа для перевірки й оцінки талантів, яка допомагає рекрутерам і кадровим агентствам за лічені секунди визначити найкращих кандидатів. Ducknowl використовує відеоінтерв’ю, відбір резюме, оцінку навичок, нагляд за ШІ та інструменти обміну відеоповідомленнями, щоб зібрати всі дані к...

Criteria

Criteria

criteriacorp.com

Приймайте кращі рішення щодо талантів. Ваша мета - створити найкращу команду. Наша мета – допомогти вам досягти цього за допомогою багатовимірних оцінок, які підтверджуються наукою та здійснюються через нашу надійну та зручну платформу.

Skillsarena

Skillsarena

skillsarena.com

Skillsarena створює та розробляє онлайн-тести з можливістю налаштування для оцінки здібностей кандидатів. Незалежно від того, чи хочете ви перевірити здібності, основні та професійні навички, використати ситуаційні тести, створити власні тести з нуля або сформулювати особистість кандидата, у нас є р...

Talentoday

Talentoday

talentoday.com

Talentoday надає науково-орієнтовану аналітику людей, щоб сприяти прийняттю кращих рішень на всіх етапах життєвого циклу роботи. Наша техніка аналізує та прогнозує поведінку на робочому місці, мотивацію та успіх.

Hire Success

Hire Success

hiresuccess.com

Система тестування працевлаштування Hire Success® пропонує малим і середнім підприємствам доступ до перевіреної системи найму, яка використовується тисячами компаній у всьому світі. Ця структура розроблена для створення об’єктивної системи найму, яку можна використовувати для постійного вдосконаленн...

Byteboard

Byteboard

byteboard.dev

Byteboard змінив дизайн інтерв’ю, щоб зробити його ефективнішим, ефективнішим і справедливішим для всіх. Співбесіда на Byteboard — це вправа, де кандидати працюють над технічним дизайном і програмуванням у рамках невеликого проекту. Матеріали співбесіди оцінюються за структурованими рубриками, і ств...

GoodJob

GoodJob

goodjob.io

Доведено, що лише один інструмент передбачає довголіття та продуктивність співробітників — PATH Assessment™.

Hirenest

Hirenest

hirenest.com

Hirenest надає програмне забезпечення для оцінки перед працевлаштуванням для швидкого та глибокого підбору персоналу.

Equalture

Equalture

equalture.com

Формування світу неупередженого найму за допомогою даних та гейміфікації. Від визначення критеріїв найму до відбору кандидатів. Гейміфікуйте свій процес найму, щоб почати діяти на основі наукових ідей із у 5 разів вищою кореляцією з успіхом найму замість упереджень.

HighMatch

HighMatch

highmatch.com

HighMatch — це сучасний підхід до оцінювання працевлаштування, розроблений завдяки досвіду нашої внутрішньої команди психологів на робочому місці. Ми надаємо персоналізовану інформацію про кандидатів на кожному етапі циклу найму, що сприяє кращим підборам і щасливішим співробітникам. У HighMatch ми ...

Bryq

Bryq

bryq.com

Bryq — це платформа аналізу талантів, яка допомагає організаціям швидко наймати потрібних людей і дозволяє наявним талантам повністю реалізувати свій потенціал. Використовуючи найновіші розробки психології вводу-виводу, Bryq пропонує платформу на базі ШІ, яка дає змогу фахівцям і керівникам відділу ...

WeCP

WeCP

wecreateproblems.com

WeCP – це онлайн-платформа для оцінювання, яка дозволяє виявляти та розвивати навички роботи з людьми. WeCP вважається найбільшим у світі банком оцінювання професійних навичок. Платформа ідеально підходить для компаній, які прагнуть безперебійно проводити оцінювання різних навичок і посадових ролей ...

TalentMesh

TalentMesh

talentmesh.com

Платформа TalentMesh — це інтуїтивно зрозуміла платформа рекрутингу, заснована на новітніх технологіях, яка дозволяє відстежувати, автоматизувати та покращувати повний цикл рекрутингу. Платформа поєднує просту у використанні систему відстеження кандидатів із якісними тестами перед працевлаштуванням,...

Pulsifi

Pulsifi

pulsifi.me

Платформа даних про людей Pulsifi допомагає організаціям підвищити якість і ефективність залучення та управління талантами, використовуючи прогнозну аналітику та штучний інтелект. Наша платформа дозволяє організаціям цілісно розуміти важкі навички, слабкі риси та інші аспекти кожного кандидата чи пр...

Cangrade

Cangrade

cangrade.com

Створюйте та утримуйте робочу силу, яка перевершує за допомогою рішень Cangrade у 10 разів точніших кадрових рішень. Озброєні неупередженою інформацією про таланти, оцінювання Cangrade перед прийомом на роботу, відеоінтерв’ю, перевірка рекомендацій та електронне навчання допоможуть вам швидко, успіш...

Vervoe

Vervoe

vervoe.com

Місія Vervoe полягає в тому, щоб приймати на роботу залежно від заслуг, а не досвіду. Ми допомагаємо роботодавцям приймати рішення щодо найму на основі того, наскільки добре кандидати справді можуть виконувати роботу, а не того, наскільки добре вони виглядають на папері. Vervoe замінює традиційний п...

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