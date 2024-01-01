Euromaidan Press

Euromaidan Press

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Вебсайт: euromaidanpress.com

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Euromaidan Press (EP) — ​​незалежна англомовна інтернет-газета, започаткована у 2014 році українськими волонтерами. ЕП зосереджується на подіях, що висвітлюють Україну, надає переклади українських новин та експертну аналітику, а також незалежні дослідження.

Вебсайт: euromaidanpress.com

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