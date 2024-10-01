Альтернативи - Ethena
LinkedIn Learning
linkedin.com
LinkedIn Learning, провідна платформа онлайн-навчання, допомагає організаціям підвищити рівень залучення учнів і розвинути навички, необхідні їм сьогодні та завтра. Завдяки понад 16 000 курсів, які викладають реальні експерти з Lynda.com, і понад 50 нових курсів, що додаються щотижня, бібліотека зав...
Scribd
scribd.com
Scribd — це американський сервіс підписки на електронні та аудіокниги, який включає мільйон найменувань. Scribd розміщує 60 мільйонів документів на своїй відкритій платформі публікації. Компанію, засновану в 2007 році Тріпом Адлером, Джаредом Фрідманом і Тихоном Бернстамом, зі штаб-квартирою в Сан-Ф...
Udemy Business
business.udemy.com
Udemy Business допомагає компаніям залишатися конкурентоспроможними в сучасному робочому середовищі, що швидко змінюється, пропонуючи свіжий навчальний контент на вимогу через потужний ринок контенту. Наша місія полягає в тому, щоб допомогти співробітникам зробити все, що буде далі: чи то наступний ...
Simplilearn
simplilearn.com
2 млн.+ учнів із понад 150 країн; 1500 занять щомісяця, 85% учнів повідомляють про кар’єрні переваги. Сьогодні Simplilearn є онлайн-кемпом №1 у світі для вивчення цифрових навичок. Від ролевих навчальних планів і університетських партнерських програм до безкоштовних курсів для початківців, навчання...
DataCamp
datacamp.com
Що таке DataCamp для бізнесу? DataCamp — це платформа для вивчення даних і штучного інтелекту, співпраці за допомогою даних і залучення готових до роботи талантів. DataCamp for Business надає всю вашу організацію життєво важливих даних і навичок штучного інтелекту, незалежно від вашої початкової точ...
O'Reilly Learning
oreilly.com
O’Reilly слідкує за тенденціями та досягненнями в технологіях і фільтрує їх, ділячись ідеями експертів-практиків через навчальну платформу O’Reilly. Тож ви отримуєте відповіді, необхідні для вирішення складних проблем — від рядка коду до вивчення нового інструменту чи технології.
Perlego
perlego.com
З онлайн-бібліотекою академічних ресурсів і інструментів Perlego, якій довіряють студенти з усього світу.
Udacity
udacity.com
Udacity, частина Accenture, є лідером на ринку трансформації талантів, змінюючи життя, бізнес і країни шляхом створення готових до роботи цифрових талантів. Усуньте прогалини в своїх талантах у таких цифрових технологіях, як AI, data science, ML, хмара, кібербезпека тощо. Створюйте готові до роботи ...
Genially
genial.ly
Genially є світовим лідером у сфері інтерактивної візуальної комунікації. Використовуйте Genially як свій універсальний онлайн-інструмент для створення приголомшливих презентацій, інтерактивних зображень, інфографіки, досьє, тестів, резюме тощо та збагачуйте їх інтерактивними й анімаційними ефектами...
Pluralsight
pluralsight.com
Що таке Pluralsight? У міру того як ваша галузь і бізнес-модель розвиваються, вам потрібне рішення для навчання, яке допоможе вам впроваджувати ключові інновації вчасно та в рамках бюджету. За допомогою нашої платформи ви можете оцінити технічні здібності своїх команд, узгодити навчання з ключовими ...
Scaler
scaler.com
Розвивайте свої навички кодування за допомогою нашого персоналізованого наставництва 1:1 експертів MAANG від Scaler Academy. Ми також пропонуємо імітаційні співбесіди та індивідуальні курси, які допоможуть вам взяти на себе відповідальність за свою кар’єру.
Powtoon
powtoon.com
Powtoon — це провідна платформа візуальної комунікації, яка дозволяє будь-кому створювати професійно виглядаючі та привабливі відео та презентації за лічені хвилини, не потребуючи жодних дизайнерських чи технічних навичок. Понад 30 мільйонів людей, у тому числі 96% компаній зі списку Fortune 500, ви...
HiBob
hibob.com
bob HRIS — це платформа управління персоналом, яка допомагає динамічним компаніям виявляти найкраще у своїх співробітниках. Наше програмне забезпечення для управління персоналом унікальне, інтуїтивно зрозуміле та розумне
Personio
personio.de
Personio — це комплексне програмне забезпечення для управління персоналом, яке допомагає розкрити потенціал ваших співробітників, даючи вам змогу керувати кожним етапом життєвого циклу співробітника. Наше програмне забезпечення оптимізує, як ви набираєте, адаптуєте, керуєте, розвиваєте та оплачуєте ...
edureka
edureka.co
Ми є живою та інтерактивною платформою електронного навчання, місія якої – зробити навчання доступним для кожного. Ми пропонуємо курси під керівництвом інструктора, а також цілодобову підтримку на вимогу, щоб досягти найвищих показників завершення курсу в галузі! Наші проекти в реальному житті, підт...
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow (NYSE: NOW) робить світ кращим для всіх. Наша хмарна платформа та рішення допомагають оцифрувати й уніфікувати організації, щоб вони могли знаходити розумніші, швидші та кращі способи організації роботи. Таким чином, співробітники та клієнти можуть бути більш зв’язаними, більш інноваційни...
Skillsoft
skillsoft.com
Про Skillsoft Skillsoft (NYSE: SKIL) забезпечує трансформаційний досвід навчання, який спонукає організації та людей рости разом. Компанія співпрацює з корпоративними організаціями та обслуговує глобальну спільноту учнів, щоб підготувати сьогоднішніх працівників до економіки завтрашнього дня. Завдяк...
CBT Nuggets
cbtnuggets.com
Вивчення ІТ не обов’язково означатиме нудні лекції, шалений темп навчальних курсів або багато часу, проведеного далеко від роботи чи сім’ї. З CBT Nuggets ви можете тренуватися 24/7 будь-де на різноманітних пристроях, не виходячи з офісного крісла чи дивана у вітальні. Наша команда тренерів світового...
getAbstract
getabstract.com
Знай краще. Роби краще. Що можна дізнатися за 15 хвилин? Забезпечуючи легкий доступ до узагальнених експертних знань, getAbstract допомагає організаціям і окремим особам у всьому світі ефективно використовувати знання.
Uxcel
uxcel.com
Менеджери з дизайну занадто розкидані. Від вас очікується, що ви будете складати карту навичок вашої команди, визначати навчальні матеріали з дюжини платформ, щоб просто виявити, що вам бракує уявлень про те, як навчання впливає на розвиток особистості, команди та бізнесу. Що, якби у вас був інструм...
Docebo
docebo.com
Docebo — це найпотужніша у світі навчальна платформа, інтуїтивно зрозуміла для адміністраторів, захоплююча для тих, хто навчається, і трансформаційна для компаній. Основні відмінності включають: - Можливість надавати гіперперсоналізований досвід навчання багатьом аудиторіям, включаючи співробітників...
OneTrust
onetrust.com
Наша платформа Trust Intelligence Platform допомагає організаціям об’єднувати дані, команди та процеси. Дізнайтеся, як OneTrust створює та реалізує довіру в бізнесі.
Gnowbe
gnowbe.com
Створюйте інтерактивні, групові мікронавчання за лічені хвилини! Відзначений нагородами авторський інструмент Gnowbe дає змогу творцям розробляти, полегшувати та аналізувати спільний досвід навчання – ідеально підходить для навчання та адаптації. Основні функції включають: - Мікронавчання - Соціальн...
Vue School
vueschool.io
Ознайомтеся з Vue.js і сучасними передовими інтерфейсними технологіями від членів основної команди та експертів галузі за допомогою наших преміальних посібників і відеокурсів.
Passion.io
passion.io
Допомога тренерам і експертам перетворити свої знання на прибуткові мобільні програми. Створіть бізнес зі своєї кишені, код не потрібен.
Thriving Springs
thrivingsprings.ai
Thriving Springs — це платформа для навчання та залучення працівників на базі штучного інтелекту покоління, яка допомагає компаніям адаптуватися, підвищувати кваліфікацію та утримувати співробітників за допомогою інтерактивних навчальних модулів, курсів програмного забезпечення на основі EQ та опиту...
BizLibrary
bizlibrary.com
Ми в BizLibrary прагнемо підвищити кваліфікацію співробітників, створити кращі місця для роботи та зробити свій внесок у побудову більш співчутливого та компетентного майбутнього. Ми щодня досягаємо цих цілей, підтримуючи потреби організацій у навчанні та розвитку за допомогою наших інноваційних пла...
Go1
go1.com
Go1 — це глобальний агрегатор контенту з найрізноманітнішою у світі бібліотекою курсів розвитку та тренінгів для професіоналів. За допомогою однієї підписки лідери L&D можуть надавати потрібний вміст потрібному працівнику в потрібний час за допомогою розширених ШІ інструментів виявлення та контролю ...
OpenSesame
opensesame.com
Ми допомагаємо розвивати найпродуктивнішу та найпопулярнішу робочу силу у світі. Маючи найповніший каталог курсів електронного навчання від провідних світових видавців, ми тут, щоб допомогти вам на кожному кроці: від пошуку курсів, зіставлення їх із вашими основними компетенціями, синхронізації з ва...
5Mins AI
5mins.ai
5Mins — це гейміфікована платформа електронного навчання в стилі TikTok, яку люблять тисячі команд у понад 80 країнах. Ми допомагаємо співробітникам за лічені хвилини розвинути необхідні жорсткі, м’які та життєві навички за допомогою мікронавчання на основі штучного інтелекту, персоналізованого відп...