Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «ESV Bible» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Біблія ESV дозволяє вам легко читати, вивчати та взаємодіяти з Божим Словом, куди б ви не пішли, що робить його найкращим досвідом читання Біблії для вашого телефону чи планшета. Слухайте Святе Письмо з аудіо Біблією та розмірковуйте над Божим Словом під інструментальну фонову музику. Налаштуйте свій досвід за допомогою різноманітних планів читання та варіантів тематичних списків відтворення, що допоможе вам зробити щоденне читання Біблії щоденною звичкою.

Вебсайт: esv.org

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