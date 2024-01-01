Альтернативи - eStreamly

Toolio

toolio.com

Toolio — це хмарна платформа мерчандайзингу, яка автоматизує важливі робочі процеси, надає статистику в реальному часі та забезпечує віддалену співпрацю. Ми надаємо роздрібним торговцям можливість економити час і швидше приймати рішення щодо мерчандайзингу на основі даних, що веде до оптимізації зап...