Альтернативи - Esenca

Aistetic

Aistetic

aistetic.com

Збільште продажі та зменшіть прибутки за допомогою рекомендацій Aistetic щодо розмірів на основі штучного інтелекту. 3D-технологія визначення розміру та вимірювання тіла від Aistetic: зменшує віддачу – завдяки точним вимірюванням і рекомендаціям щодо розміру для кращого підбору одягу та щасливіших к...

3DLOOK

3DLOOK

3dlook.ai

3DLOOK є розробником провідної у світі запатентованої технології мобільного сканування тіла, яка стимулює інновації в роздрібній торгівлі, надаючи персоналізовані рекомендації щодо підгонки та розміру та віртуальну примірку для покупців, щоб допомогти брендам зменшити прибутки, збільшуючи конверсію ...

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