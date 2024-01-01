eSchool News

eSchool News

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Вебсайт: eschoolnews.com

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Новини eSchool охоплюють усі аспекти освітніх технологій, від законодавства та судових процесів до найкращих практик, отриманих уроків і нових продуктів. Вперше опублікована в березні 1998 року, eSchool News — це щомісячна друкована та цифрова газета, яка надає новини та інформацію, необхідну для того, щоб допомогти керівникам K-20 успішно використовувати технології та Інтернет для трансформації шкіл і коледжів Північної Америки та досягнення їхніх освітніх цілей.

Вебсайт: eschoolnews.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «eSchool News». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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