ERPGulf

ERPGulf

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Вебсайт: cloud.erpgulf.com

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ERPGulf – налаштований ERP для Перської затоки, регіональний хостинг. ERPGulf — це система ERP і CRM, розроблена спеціально для країн Перської затоки. (Саудівська Аравія, ОАЕ, Бахрейн, Оман, Кувейт і Катар) Він дотримується всіх законів, правил і процедур у цих країнах, особливо як правила працевлаштування іммігрантів, система захисту заробітної плати, візові правила, сімейний статус, правила натуралізації, ПДВ GCC тощо. ERPGulf є однією з провідних систем у регіоні з сотнями установок. Ми також пропонуємо навчання та сертифікацію для бухгалтерів та аудиторів у регіоні. ECA (сертифікований бухгалтер ERPGulf) покращує кар’єрні перспективи професіоналів у регіоні. Більшість компаній, які підписалися на впроваджені інші системи EPR та CRM, стикаються з труднощами в області трудового законодавства, системи захисту заробітної плати, візових правил тощо в регіоні. ERPGulf вже розглядає та регулярно оновлює зміни в регламенті та оновлення в системі. Крім того, ERPGulf є єдиною ERP-системою, розміщеною в регіональних центрах обробки даних. У деяких країнах існують правила, які забороняють розміщення фінансових даних за межами країни. Крім того, регіональний хостинг робить підключення до системи більш швидким і стабільним. ERPІнтегровано з більшістю фінансових шлюзів у регіоні, як-от Q-Pay і Speedcash. Ми також працюємо з такими компаніями доставки, як Talabat, Rafeeq, Delivery, Snoonu, щоб інтегрувати їхню систему та ERPGulf. 3CX, популярне програмне забезпечення кол-центру в регіоні, інтегрується з ERPGulf для управління взаємовідносинами з клієнтами. ERPGulf надає API для будь-якої сторонньої програми чи системи, щоб безпечно та безпечно витягувати або надсилати дані зі своєї бази даних.
Категорії:
Business
ERP системи

Вебсайт: cloud.erpgulf.com

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