Альтернативи - Enterpryze
Asana
asana.com
Asana — це веб- та мобільна програма, розроблена, щоб допомогти командам організовувати, відстежувати та керувати своєю роботою. Forrester, Inc. повідомляє, що «Asana спрощує командне керування роботою». Його випускає однойменна компанія. (Asana, Inc.) Його заснували в 2008 році співзасновник Faceb...
QuickBooks Online
intuit.com
QuickBooks — пакет бухгалтерського програмного забезпечення, розроблений і проданий компанією Intuit. Продукти QuickBooks орієнтовані в основному на малий і середній бізнес і пропонують локальні бухгалтерські програми, а також хмарні версії, які приймають бізнес-платежі, керують і оплачують рахунки,...
Workday
workday.com
Workday Enterprise Management Cloud наразі містить рішення для фінансів, кадрів, планування та управління витратами. Enterprise Management Cloud долає обмеження ERP і перетворює компанії на організації, що перевершують ефективність. Вивчайте більше.
Wave
waveapps.com
Wave – це компанія, яка надає фінансові послуги та програмне забезпечення для малого бізнесу. Штаб-квартира Wave розташована в районі Леслівіль у Торонто, Канада. Першим продуктом компанії було безкоштовне онлайн-бухгалтерське програмне забезпечення, розроблене для підприємств із 1-9 співробітникам...
Xero
xero.com
Xero — це державна технологічна компанія, що розташована в Новій Зеландії, зареєстрована на Австралійській фондовій біржі. Xero — це хмарна бухгалтерська програмна платформа для малого та середнього бізнесу. Компанія має три офіси в Новій Зеландії (Веллінгтон, Окленд і Нейпір), шість офісів в Австра...
Odoo
odoo.com
Odoo — це програмне забезпечення для управління бізнесом, включаючи CRM, електронну комерцію, виставлення рахунків, бухгалтерський облік, виробництво, склад, управління проектами та управління запасами. Версія для спільноти — це безкоштовне програмне забезпечення, ліцензоване згідно з GNU LGPLv3. Іс...
QuickBooks Workforce
quickbooks.intuit.com
QuickBooks Workforce (раніше — QuickBooks Time, TSheets Time Tracker) — це хмарна програма для відстеження та планування часу, яка дозволяє вашим співробітникам приїжджати та виходити з робочого місця за допомогою пристроїв, які вони вже мають у своїх кишенях.
Microsoft Dynamics 365
microsoft.com
Дізнайтеся, як бути більш гнучким із Dynamics 365, єдиним портфоліо інтелектуальних бізнес-програм, які дають змогу кожному адаптуватися та впроваджувати інновації.
FreshBooks
freshbooks.com
FreshBooks — це бухгалтерське програмне забезпечення, яким керує компанія 2ndSite Inc. в основному для малого та середнього бізнесу. Це веб-модель програмного забезпечення як послуги (SaaS), до якої можна отримати доступ через робочий стіл або мобільний пристрій. Компанія була заснована в 2003 році...
QuickBooks Self-Employed
quickbooks.intuit.com
Почніть міцно. QuickBooks Self-Employed надає новачкам і малим підприємствам функції, необхідні для просування вперед.
NetSuite
netsuite.com
NetSuite Inc. була американською компанією хмарних обчислень, заснованою в 1998 році зі штаб-квартирою в Сан-Матео, Каліфорнія, яка надавала програмне забезпечення та послуги для управління бізнес-фінансами, операціями та відносинами з клієнтами. Його програмне забезпечення та послуги були розроблен...
FreeAgent
freeagent.com
FreeAgent — це хмарна компанія з програмного забезпечення для бухгалтерського обліку, що базується в Единбурзі, Шотландія.
Deskera
deskera.com
Програмне забезпечення для малого бізнесу з обліком, інвентаризацією, розрахунком заробітної плати та CRM для ведення вашого бізнесу
sevDesk
sevdesk.de
За допомогою sevDesk ви можете легко та зрозуміло подавати документи в цифровий формат. Наше бухгалтерське програмне забезпечення автоматично створює для вас рахунок-фактуру надлишку доходу.
Bonsai
hellobonsai.com
Програмне забезпечення для куленепробивних контрактів, електронних підписів, пропозицій і виставлення рахунків, яке використовують понад 200 000 найкращих фрілансерів. Заспокойтеся та зосередьтеся на своїй роботі.
ECOUNT ERP
ecount.com
Ecount — це хмарна ERP-система, яка є лідером галузі вже 20 років. Ця система забезпечує необмежений доступ у будь-який час і в будь-якому місці. Є до 60 000 унікальних компаній у всьому світі, які зараз використовують Ecount. Уявіть, якщо кожна компанія має кілька користувачів, кількість користувач...
Crunch
crunch.co.uk
Ідеальне поєднання простого бухгалтерського програмного забезпечення, експертних порад і чудових послуг від дипломованих сертифікованих бухгалтерів для фрілансерів, підрядників і малого бізнесу.
Sage Accounting
sage.com
Sage Business Cloud. Бухгалтерський облік, фінанси та нарахування заробітної плати. Малі підприємства. облік значок. Бухгалтерський облік. Рідна хмарна бухгалтерська програма для малого бізнесу.
Holded
holded.com
Holded — це програмне забезпечення для управління бізнесом для сучасних компаній. Збільшуйте продажі, зменшуйте витрати та заощаджуйте час, керуючи кожним елементом свого бізнесу з єдиної платформи. Holded надає вам усі необхідні інструменти для прийняття кращих бізнес-рішень. Виставлення рахунків, ...
ProfitBooks
profitbookshq.com
ProfitBooks — це просте у використанні бухгалтерське програмне забезпечення, розроблене спеціально для власників бізнесу та їхніх відділів продажів.
Wafeq
wafeq.com
Потужне бухгалтерське програмне забезпечення для перспективного бізнесу. Надсилайте рахунки-фактури та замовлення на купівлю, керуйте своїми запасами та платіжною відомістю, отримуйте десятки фінансових звітів, запрошуйте необмежену кількість користувачів. Все в одному програмному забезпеченні.
Pennylane
pennylane.tech
Завдяки Pennylane генеральні директори можуть приймати розумніші рішення та полегшувати управління фінансами. Не залишаючи платформи, вони мають доступ до точних даних у режимі реального часу, розумного інструменту виставлення рахунків та ефективного керування витратами.
Zybra
zybra.in
Швидке та просте програмне забезпечення для бухгалтерського обліку GST для вашого бізнесу. Бухгалтерське програмне забезпечення та додаток для ММСБ, що розвивається найшвидше в Індії.
TopNotepad
topnotepad.com
Прості онлайн-котирування, бухгалтерське програмне забезпечення для виставлення рахунків для малого бізнесу. Створюйте однозначні пропозиції, рахунки-фактури, реєструйте витрати, відстежуйте податкові зобов'язання.
Acumatica
acumatica.com
Acumatica, заснована в 2008 році, є постачальником технологій, який розробляє програмне забезпечення для планування ресурсів підприємства (ERP) у хмарі та браузері для малого та середнього бізнесу (SMB). Штаб-квартира компанії розташована в Белв'ю, штат Вашингтон (столичний район Сіетла).
weclapp
weclapp.com
Хмарне ERP із CRM, управління товарами та фінансовий облік weclapp — це ERP-платформа для команд. CRM, управління товарами чи бухгалтерія: за допомогою weclapp команди спільно контролюють усі важливі бізнес-процеси лише в одному програмному забезпеченні.
Sage Intacct
intacct.com
Підвищте рентабельність інвестицій і трансформуйте свою організацію за допомогою першого й єдиного бажаного постачальника програмного забезпечення для бухгалтерського обліку та управління фінансами AICPA для компаній будь-якого розміру.
Conta Azul
contaazul.com
Conta Azul — це проста у використанні онлайн-система ERP, за допомогою якої ви можете працювати разом зі своїм бухгалтером. Організовуйте продажі, швидше отримуйте платежі, виставляйте рахунки та контролюйте свою компанію в одному місці.
QuickFile
quickfile.co.uk
Просте, інтуїтивно зрозуміле хмарне програмне забезпечення для бухгалтерського обліку для британських фрілансерів і малих і середніх підприємств.
MYOB Australia
myob.com
Займайтесь із MYOB. Єдина система, яка автоматизує ваші щоденні завдання та · Будьте в курсі того, що впливає на ваш бізнес, завдяки актуальним ресурсам.