Engageware

Engageware

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Вебсайт: engageware.com

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Engageware є єдиним комплексним постачальником рішень для залучення клієнтів, що дозволяє компаніям і організаціям вирішувати потреби своїх клієнтів під час першої взаємодії. Наскрізна платформа взаємодії з клієнтами Engageware базується на розмовному та генеративному штучному інтелекті для автоматизації відповідей на звичайні запитання, надання миттєвого доступу до баз знань і надання організаціям цілісного уявлення про шлях клієнта. Після придбання Aivo більше 700 організацій у банківському секторі, фінансових послугах, роздрібній торгівлі, охороні здоров’я та освіті покладаються на рішення Engageware для стимулювання зростання за рахунок збільшення продажів і конверсій, покращення багатоканального досвіду клієнтів, автоматизації обслуговування клієнтів і скорочення завантаженість кол-центру. Платформа Engageware забезпечує синхронну передачу каналів і надійні дані й аналітику для прийняття стратегічних бізнес-рішень, які стимулюють зростання, ефективність і міцніші відносини з клієнтами. Engageware є портфельною компанією Clearhaven Partners.
Категорії:
Business
Програмне забезпечення для чат-ботів

Вебсайт: engageware.com

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Альтернативи

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Google Cloud Platform

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Zendesk

Zendesk

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Intercom

Intercom

intercom.com

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Verizon

Verizon

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Reviewly.ai

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Mitto SMS

Mitto SMS

mitto.ch

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Front

front.com

Hypergro

Hypergro

hypergro.ai

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