Альтернативи - Engage AI

LiveCaster 3

livecaster.in

Livecaster — це програма на базі Windows, яка дозволяє користувачам виходити в прямому ефірі з попередньо записаними відео на Facebook і YouTube та інших платформах живого відео. Він також підтримує кілька облікових записів у соціальних мережах. Отримайте більше переглядів і отримайте більшу аудитор...