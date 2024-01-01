Альтернативи - Engage AI

Pictory

Pictory

pictory.ai

Потужний штучний інтелект Pictory дозволяє створювати та редагувати відео професійної якості за допомогою тексту, не потребуючи технічних навичок або завантажуючи програмне забезпечення.

vidIQ

vidIQ

vidiq.com

vidIQ допоможе вам отримати інструменти та знання, необхідні для швидшого розширення аудиторії на YouTube і за його межами.

Minea

Minea

app.minea.com

Minea — це найкращий інструмент пошуку продуктів електронної комерції. Minea відстежує всі оголошення в усіх мережах. Відстежуються оголошення у Facebook, продакт-плейсмент для впливових осіб, Snapspy, усі мережі. Перестаньте платити adspy 149 євро за одну мережу та відкрийте для себе Minea.

Bio Link

Bio Link

bio.link

​​Посилання на біографію дає вам посилання на всі ваші сторінки — веб-сайти, магазини, блоги, публікації в соціальних мережах, відео тощо, — що полегшує вашій аудиторії пошук усього вашого вмісту. ​ ​​На таких платформах, як Instagram, Twitter і TikTok, допускається лише одне посилання в біографі...

Submagic

Submagic

submagic.co

Покращуйте свої відео за допомогою субтитрів на основі штучного інтелекту 🚀 Прості підписи з ідеальними емодзі та розумно виділеними ключовими словами, створені штучним інтелектом.

Predis

Predis

predis.ai

ChatGPT + Canva + Hootsuite = Predis.ai! AI-генеруйте та діліться відео, каруселями, публікаціями з одним зображенням мовою вашого бренду.

Smash Balloon

Smash Balloon

smashballoon.com

Повністю настроювані плагіни каналів соціальних мереж для WordPress. Відображайте свої канали Facebook, Instagram, Twitter і YouTube - довіряють 1,3 мільйона користувачів.

Social Champ

Social Champ

socialchamp.io

Інструмент керування соціальними медіа для керування цифровим простором. Керуйте кількома обліковими записами в соціальних мережах, створюйте публікації із зображеннями чи відео, упорядковуйте вхідні повідомлення, покращуйте рентабельність інвестицій, відстежуйте аналітику, створюйте звіти, спрощуй...

Ripl

Ripl

ripl.com

Ripl дозволяє малим підприємствам за лічені хвилини створювати професійно виглядаючі анімаційні відео, колажі, слайд-шоу та багатошарові публікації статичних зображень, а також планувати або миттєво публікувати у Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter і YouTube. Усе завдяки простим у користуванні мо...

Inflact

Inflact

inflact.com

МАРКЕТИНГОВИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ДЛЯ INSTAGRAM Адаптуйте свій обліковий запис Instagram для бізнесу за допомогою розумних інструментів – створюйте цільову аудиторію, взаємодійте з клієнтами та плануйте контент. Допоможіть потенційним клієнтам відкрити ваші продукти та зміцніть лояльність до бренду за 3...

HeyLink.me

HeyLink.me

heylink.me

Безкоштовний інструмент для посилань на біографії, який використовують найкращі компанії та впливові особи. Зробіть максимальний вплив кожної цифрової ініціативи. Призначений для мобільних пристроїв. Результати чарівні.

Blog2Social

Blog2Social

blog2social.com

Автоматизація соціальних мереж для веб-сайтів і блогів WordPress. Автоматично публікуйте, повторно діліться, перехресно публікуйте та автоматично плануйте свій вміст на багатьох соціальних платформах, таких як Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram, Pinterest тощо. Автоматично діліться своїм вмісто...

Connectio

Connectio

useconnectio.com

Автоматизуйте й оптимізуйте свою рекламу на Facebook.

Lnk.Bio

Lnk.Bio

lnk.bio

Lnk.Bio — це стартап, яким володіють і керують темношкірі жінки. Це один із 3 засновників простору Link-in-Bio та: * є другою за кількістю авторів/користувачів послугою link-in-bio у світі; * включає домени: Lnk.bio, Lnk.at & Ln.ki * Lnk.Bio — це найпопулярніша та найсильніша URL-адреса посилання в...

LiveReacting

LiveReacting

livereacting.com

Запустіть інтерактивні прямі трансляції. LiveReacting допомагає отримати більше підписників і залучення, додаючи у ваш потік попередньо записані відео, ігри, зворотний відлік і опитування.

Collabstr

Collabstr

collabstr.com

Знайдіть і найміть впливових людей за лічені секунди. Знайдіть впливових людей Instagram, TikTok і YouTube, щоб створити унікальний контент для свого бренду.

Inksprout

Inksprout

inksprout.co

Створюйте привабливі короткі соціальні відео за лічені секунди зі свого блогу за допомогою субтитрів на основі штучного інтелекту.

Trendsmap

Trendsmap

trendsmap.com

Статистика Twitter, яка допоможе вашому бізнесу. Детально аналізуйте будь-яку тему в усьому світі чи за регіонами. Створюйте унікальні візуалізації на основі карт, які показують активність твітів у країні, регіоні чи світі. Наші потужні інструменти запитів і фільтрації дозволяють вам зосередитися на...

Dubb

Dubb

dubb.com

Світова платформа відеозв'язку, орієнтована на продажі - Відео себе

ShopMyInfluence

ShopMyInfluence

shopmyinfluence.com

Основний маркетинговий інструмент впливу для ваших кампаній.

Ad Targeting

Ad Targeting

adtargeting.io

AdTargeting — це інструмент націлювання за інтересами Facebook, який допомагає рекламодавцям знайти тисячі прихованих інтересів Facebook.

PowerIn

PowerIn

powerin.io

PowerIn — найкращий інструмент для підвищення активності в LinkedIn шляхом автоматичного створення коментаря за допомогою ChatGPT. Переведіть свою онлайн-присутність на автопілот

Trend Watchers

Trend Watchers

trendwatchers.co

Trend Watchers сповіщає творців контенту про інтернет-тенденції в понад 30 категоріях і показує їм, як отримати з цього прибуток за допомогою нашого Viral Video Maker. Наші тенденції також можна використовувати для бізнес-ідей, дропшиппінгу, пошукової оптимізації, соціальних мереж і багатьох інших р...

LiveCaster 3

LiveCaster 3

livecaster.in

Livecaster — це програма на базі Windows, яка дозволяє користувачам виходити в прямому ефірі з попередньо записаними відео на Facebook і YouTube та інших платформах живого відео. Він також підтримує кілька облікових записів у соціальних мережах. Отримайте більше переглядів і отримайте більшу аудитор...

Growapp

Growapp

growapp.digital

Інструмент керування соціальними мережами на базі IA для написання, затвердження, планування, аналізу та порівняння вмісту в соціальних мережах.

Hypage

Hypage

hypage.com

Hy.page дозволяє продавати за посиланням у біографії. Завдяки інтеграції зі Stripe і Paypal ви можете збирати пожертви від шанувальників, платні запити, продавати продукти та членство в ексклюзивному вмісті.

Curator

Curator

curator.io

Найпростіший спосіб безкоштовно додати соціальну стрічку на свій сайт Curator — це назавжди безкоштовний агрегатор соціальних мереж, який допомагає збирати та відображати вміст. Налаштуйте свій канал менш ніж за 5 хвилин.

InstaPlug

InstaPlug

instaplug.app

Миттєво приверніть увагу за допомогою InstaPlug! Створюйте безкоштовні, привабливі віджети Instagram, фільтруйте свою стрічку, як чарівна магія, і перетворюйте її на шоустоппер. Швидко, легко, надійно!

Digital A.I Bot

Digital A.I Bot

digital-ai-bot.com

Вам набридло цілий день відповідати на одні й ті самі запитання клієнтів? Ви втомилися сидіти допізна, перевіряючи DM від клієнтів? Тисячі даних постійно мучать вас? Ну, більше не турбуйтеся! Ми створили та отримали розширені дозволи від Facebook, тож вам не потрібно. Навіщо створювати власну програ...

Dazzlink

Dazzlink

dazzl.ink

Dazzlink — це рішення для керування посиланнями, яке дозволяє користувачеві об’єднувати вміст/матеріал в одне посилання. Користувачі можуть перераховувати посилання на соціальні мережі, створювати медіа-набір або розміщувати будь-яку важливу інформацію на власних сторінках. Користувачі також можуть ...

Переглянути

Продукти

Завантажити

Підтримка

Компанія

Юридична інформація

WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:

WebCatalog
WebCatalog Desktop
WebCatalog Spaces
Switchbar
Translatium

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.

Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

Політика конфіденційності