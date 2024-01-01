Endtest

Endtest

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Вебсайт: endtest.io

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Створення, підтримка та виконання тестів може бути складним і трудомістким. Платформа з низьким кодом Endtest дозволяє будь-кому у вашій команді створювати тести з високим рівнем охоплення для веб-додатків і мобільних додатків без передового досвіду інженерного забезпечення якості.
Категорії:
Software Development
Інструменти тестування програмного забезпечення

Вебсайт: endtest.io

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UserTesting

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BrowserStack

BrowserStack

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Hotjar

Hotjar

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Userfeel

Userfeel

userfeel.com

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Sauce Labs

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Browserling

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browserling.com

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